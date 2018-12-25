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Küflü peynir kanser yapar, kanser

Halk arasında penisilin diye tabir edilen yeşil küflü peynirin, yapısında barındırdığı kanserojen maddelerle insan hayatını tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

25 Aralık 2018 Salı 10:16
Küflü peynir kanser yapar, kanser


Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ortak çalışması neticesinde, Ereğli piyasasında yaygın olarak bulunan ve halk tarafından en çok tüketilen süt ürünleri arasına giren yeşil küflü peynirde, tüketildiğinde insan hayatına olumsuz yönde etki eden bir çok kanserojen maddeyle karşılaşıldığı bildirildi.

Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Özgüven, Ereğli halkı arasında “Şifa” ve “Penisilin” şeklinde tabir edilen küflü peynirin tüketilmemesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu küflü peynirin tüketilmesi durumunda birçok rahatsızlığı da beraberinde getireceğini bildiren Özgüven, Ereğli Belediyesi ile yapacakları ortak çalışmalar neticesinde, Ereğli piyasasına bu peynirin sokulmamasını hedeflediklerini kaydetti.

Piyasada kilo fiyatı 12 ile 13 lira arasında değişen küflü peynirin, son derece hijyen olmayan ortamlarda ve çuvallarda üretilerek streçli köpük tabaklarda bir çok market ve bakkallar ile pazarlarda satışa sunulduğunu belirten Özgüven, Ereğli halkının sağlığı açısından bu peyniri almamalarını ve tüketmemeleri gerektiğine dikkat çekti. Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olarak, halkın sağlığını önemsediklerini belirten Özgüven, bu işin takipçisi olacaklarını ve peynir satışına aracılık eden iş yerlerine 1200 lira civarında idari para cezası uygulayacaklarını kaydetti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Varol ise Belediye olarak Ereğli halkının sağlığını tehlikeye düşürecek gıda maddelerinin satışına hiç bir şekilde müsaade etmeyeceklerini belirtti. Varol, Ereğli Belediyesi olarak halkın sağlığını son derece önemsediklerini ifade etti. Varol, son olarak Ereğli’de küflü peynir satışı yapan iş yerlerinin belirli periyotlarda kontrol edileceğini, söz konusu peynirin bulunması durumunda el konulacağına dikkat çekti.

Siyahlaşmaya başlamış alüminyum kapları alüminyum folyo ile sıkıca bastırıp silerek parlatabilirsiniz. Fakat ne alüminyum kabı ne de folyoyu kullanın. Bunlar kanserojen maddeler..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:16
  1. küflü peynir
  2. küflü peynir zararlı mı

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