Küflü besinler tüketilmeden hemen atın! Satın alırken dikkat: Taze olanları buzdolabına doldurun

Gıda maddelerinde belirli koşullar altında 'mikotoksin' olarak bilinen metabolik ürünler ve mantar toksinlerinin oluştuğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, bunların hem insanlar hem de hayvanlar için zehirli olabileceği uyarısında bulundu. Küflü yiyeceklerin hemen atılması gerektiğini belirten Özden Örkcü, mikotoksinlerin hastalığa neden olabileceğinden besi hayvanları ya da diğer hayvanlara küflü yiyeceklerin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Özden Örkcü, küflü gıda tüketiminin zararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küfler toksik özellik gösterebiliyor

Gıdaların üretimden tüketimine kadar geçen sürede çeşitli faktörlere bağlı olarak bozulabildiğini kaydeden diyetisyen Özden Örkcü, “Bozulmaya neden olan mikroorganizmalardan biri olan küfler uygun sıcaklık ve neme bağlı olarak çoğalırlar. Bazı küfler tat ve kokuda değişikliğe neden olduğu gibi bazıları da toksik özellik gösterebilirler. Bu toksik etkiye mikotoksinler neden olur, ölümle sonuçlanan toksisitelerinin yanında kanserojen, mutajen, DNA-RNA ve protein sentezini engelleyici, bağışıklık sistemini bastırıcı etkileri de görülebilir.” dedi.

Depo küfü toksik etkiye sahiptir

Mikotoksinleri belirli küfler yaptığını kaydeden Özden Örkcü, “En çok rastlanan küfler Aspergillus, Penicillum, Alternaria, Fusarium gibi türlerdir. Uygun olmayan şartlarda kendini gösteren depo küfü olarak bilinen Aspergillus, aflatoksinler toksik etkiye sahiptir.” uyarısında bulundu.

Mikotoksin zehirleyici oluyor

Diyetisyen Özden Örkcü, başta meyve ve sebze olmak üzere bazı tahıl ürünleri, baharatlar, Antep fıstığı, fındık, kakao gibi ürünlerin küfle kontamine olabildiğini ve mikotoksin içerebildiğini söyledi.

Küflü yiyecekler asla tüketilmemelidir

Küfün kendisinin zehirli olmadığını ancak belirli koşullar altında oluşan mikotoksinin zehirli olabileceğini ifade eden diyetisyen Özden Örkcü, “Küfün kendisi aslında zehirli değildir yenildiğinde biraz küf tadı verir. Ancak belirli koşullar altında 'mikotoksin' olarak bilinen metabolik ürünler veya mantar toksinleri oluşur ve bunlar hem insanlar hem de hayvanlar için zehirli olabilir. Bilinen kanserojen mikotoksinler arasında aflatoksin B1 ve okratoksin A bulunur. Bu nedenle, risk almaktan kaçınmak isteyen herkes küflü yiyecekleri hemen atmalıdır.” dedi.

Küflü besinler hayvanlara da verilmemeli

Mikotoksinlerin hastalığa neden olabileceğinden besi hayvanları veya hayvanlara küflü yiyeceklerin de verilmemesi gerektiğini vurgulayan diyetisyen Özden Örkcü, “Ayrıca hayvanların yağında veya sakatatında birikebilirler ve bu şekilde onları yediğimizde kendi sistemimize girebilirler. Soğuk ortamlar genellikle kimyasal ve biyolojik süreçleri yavaşlatır ve bu nedenle bazı gıdalar ideal olarak buzdolabında saklanmalıdır.” dedi.

Merak edilen diğer soru ve cevaplar...

Küf yedikten sonra ne yapılmalı?

Küfün üzerinde birtakım toksik kimyasallar bulunur ve bu da kusma, bulantı ve ishal gibi şikayetler ile kendini gösteren karaciğer hasarına yol açar. Uzmanına danışınız.

Küflü et yenirse ne olur?

Uzmanlar küfün tüm besine yayıldığını ve bunun yenmesi durumunda zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökerttiğini, iç organlarda ve karaciğerde tahribata yol açtığını söylemektedir. Ve küfün vücut üzerindeki zararı yavaş ama öldürücü olabilmektedir.

Limon küfü zararlı mı?

Bozulmuş limonda bulunan küfler mikotoksin barındırır ve bu insan sağlığına zararlıdır. Çünkü mikotoksinler kansere yol açar.

BAZI KÜFLER KARACİĞERİNİZE ZARAR VEREBİLİR

Küf üzerinde bulunan toksik kimyasallar vardır ve karaciğer hasarı, kusma, mide bulantısı, ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlüyse organlarınız o kadar az etkilenir.

Beyaz küf zararlı mı?

Kendini beyaz olarak gösteren başka bir yaygın küf de aspergillus'dur. Bu küf her türlü renkte ortaya çıkabilir ve astım ataklarına ve akciğer sorunlarına yol açabilir. Apsergillus, küf türüne bağlı olarak, kanserli toksinleri de salabilir.

Küflü yiyeceklerin en büyük problemi, küflü kısımları kesip attığımızda aslında küfün tamamını atamıyor olmamızdır. Çünkü birçok yiyecek (örneğin ekmek) küflendiğinde, temiz görünen kısımlarda bile aslında küfün görünmez kökleri yatar.