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Küf sağlığın baş düşmanı

Küfün yenilmesi kadar solunumu da alerjik etkilere sebep olabilir. Bu durum bazen astım gibi ciddi hastalıkların gelişimine neden olabilir.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:00
Küf sağlığın baş düşmanı


Genellikle gözlerde sulanma ve kaşıntı, öksürük, mide bulantısı, yorgunluk, baş ağrısı ve nefes sorunları gibi alerjik etkilere yol açar. Aynı zamanda astımı olan kişilerde öldürücü etkileri olması küflerin zararları arasındadır.

Enfeksiyonlar:

Vücudumuzun bağışıklık sistemi küf gibi yabancı organizmaların vücuttan atılmasını sağlamak için yaratılmıştır.

Fakat küfü aşırı miktarda solur ve yanlışlıkla veya küflü besin ziyan olmasın diye tüketirseniz, bağışıklık sisteminizin bir etkisi kalmayabilir.

Bu durum üst solunum yolu enfeksiyonlarının oluşumuna yol açar.

Bu enfeksiyonlar alerji ve astım ile aynı etkilere sebep olabilir.

Cilt tahrişi:

Cildiniz ile temas ettiğinde, kızarıklıklara, deri döküntülerine veya küfün türüne göre çeşitli deri hastalıklarına sebep olabilir.

Aynı zamanda gözlerinizde, burnunuzda, boğazınızda ve akciğerlerinizde yanma hissi ile birlikte doku tahribatına yol açarlar.

Ayaklarınızda mantar oluşumuna, eğer varsa ilerlemesine ve vücuda yayılmasına sebep olabilir.

Organ hasarı ve kanser:

Bazı küfler mikotoksin denilen maddeler üretebilir.

Bu maddeler tahıl ve tarım alanlarında açık havada gelişirler. Bu ortamdaki ölü bitkilerle beslenerek çoğalırlar.

Aynı zamanda rutubetli binalarda oluşmaları da mümkündür.

Mitotoksinler bağışıklık sisteminizin yavaşlamasına sebep olurlar. Sonuç olarak karaciğer hasarı, sinir sistemi hasarı ve kansere uzanan zararları söz konusudur.

En iyisi küflü ortamları kurutmak, ekmek dahil küflü gıdalarıyememektir.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:00
  1. küf
  2. küfün zararları
  3. küflenmiş ekmek yenir mi

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