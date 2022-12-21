Kuduz köpek gibi saldırıyorlar! 1 haftada 3 provokasyon...

Son günlerde bir yerlerden emir geldi herhalde

Topluca saldırıya geçtiler

Yanaşma bunlar

Komünizm sloganları atsalar da aslında Batı Emperyalizminin çocukları

Hani şu Anadolu'dan kaçarken geride bıraktıkları varı ya..

Onların tohumları

Gerçi nesepleri bizi ilgilendirmez.

İster puta taparlar ister şeytana ister ineğe...

Bizi ilgilendiren kutsallarımıza zehirli dilleri ile saldırmaları.

Bunlardan en şebek olanı Peygamber (as) dil uzatıyor.

Buna bir de düşünce özgürlüğü kılıfı uydurmazlar mı?

Oysa bilmeleri gerek düşünce özgürlüğü beyin ile alakalıdır

SİZİN AĞZINIZDAN ÇEKAN ŞEY FİKİR DEĞİL ki!!!

Necaset!

Evet necaset çıkıyor ağızlarından

***

Bir kısmı gece yarılarında İstanbul ve İzmir'der boş gördükleri yerlere afiş asıyorlar.

Afişte aziz Şeriata dil uzatıyorlar.

Karanlığın ve Faşizmin veletleri Aziz Şeriat'ı karanlık ve faşizm ile suçluyorlar.

Hani sokak köpekleri meselemiz var ya... ama sonuçta onlar bizim, sokaklarımızın köpekleri...

Ya şu Şeriat'a küfredenler.

Onlar nerenin köpekleri..

Her ne kadar onlar kendilerini Moskova'nın iti sansalar da aslında Londra'nın, Washington'ın kancık itleridir onlar

Gece yarıları aya karşı uluyan çakallar gibi aziz İslam'a karşı oluyorlar.

Herhalde taşların bağlandığı değneksiz köy sandılar burayı.

Gelelim son provokasyona.

***

Kadının ismi Gökçe Şencan

Ayasofya'ya gelmiş "burası müze ziyaret edeceğim demiş"

Görevliler "burası müze değil, cami ve camiye girmek için başınızı kapatmak zorundasınız" deyince hır çıkarmış

Diyanet mensubu kadınlar kolundan tuttukları gibi atmışlar camiden



Cami bahçesinde bağırışını sürdürünce polis olay yerindeki polis “Bir daha gelirsen seni tutuklarım” dediği iddia ediliyor.



Bunlar son bir haftada yaşananlar.

Sizce normal mi

MUSTAFA KARAKAŞ- doğru haber