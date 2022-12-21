Kuduz köpek gibi saldırıyorlar! 1 haftada 3 provokasyon...
Türkiye'de dindarlara yönelik son bir haftada 3 provokasyon gerçekleştirildi. Sanki birileri dindarların sabrını test ediyor. Önce peygambere (SAV) hakaret, sonra köprülere asılan "kahrolsun şeriat" afişi ve yürüyüşleri en son Ayasofya'ya başı açık girme çabası. N'oluyor
Son günlerde bir yerlerden emir geldi herhalde
Topluca saldırıya geçtiler
Yanaşma bunlar
Komünizm sloganları atsalar da aslında Batı Emperyalizminin çocukları
Hani şu Anadolu'dan kaçarken geride bıraktıkları varı ya..
Onların tohumları
Gerçi nesepleri bizi ilgilendirmez.
İster puta taparlar ister şeytana ister ineğe...
Bizi ilgilendiren kutsallarımıza zehirli dilleri ile saldırmaları.
Bunlardan en şebek olanı Peygamber (as) dil uzatıyor.
Buna bir de düşünce özgürlüğü kılıfı uydurmazlar mı?
Oysa bilmeleri gerek düşünce özgürlüğü beyin ile alakalıdır
SİZİN AĞZINIZDAN ÇEKAN ŞEY FİKİR DEĞİL ki!!!
Necaset!
Evet necaset çıkıyor ağızlarından
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Bir kısmı gece yarılarında İstanbul ve İzmir'der boş gördükleri yerlere afiş asıyorlar.
Afişte aziz Şeriata dil uzatıyorlar.
Karanlığın ve Faşizmin veletleri Aziz Şeriat'ı karanlık ve faşizm ile suçluyorlar.
Hani sokak köpekleri meselemiz var ya... ama sonuçta onlar bizim, sokaklarımızın köpekleri...
Ya şu Şeriat'a küfredenler.
Onlar nerenin köpekleri..
Her ne kadar onlar kendilerini Moskova'nın iti sansalar da aslında Londra'nın, Washington'ın kancık itleridir onlar
Gece yarıları aya karşı uluyan çakallar gibi aziz İslam'a karşı oluyorlar.
Herhalde taşların bağlandığı değneksiz köy sandılar burayı.
Gelelim son provokasyona.
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Kadının ismi Gökçe Şencan
Ayasofya'ya gelmiş "burası müze ziyaret edeceğim demiş"
Görevliler "burası müze değil, cami ve camiye girmek için başınızı kapatmak zorundasınız" deyince hır çıkarmış
Diyanet mensubu kadınlar kolundan tuttukları gibi atmışlar camiden
Cami bahçesinde bağırışını sürdürünce polis olay yerindeki polis “Bir daha gelirsen seni tutuklarım” dediği iddia ediliyor.
Bunlar son bir haftada yaşananlar.
Sizce normal mi
MUSTAFA KARAKAŞ- doğru haber