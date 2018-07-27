THY - Kastamonu
0553 313 94 23

‘Kudüs’ün Yüzleri’ fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi 26 Ağustos

“Kudüs IKÖ Gençlik Başkenti 2018” programı kapsamında düzenlenen “Kudüs’ün Yüzleri” adlı fotoğraf yarışmasına 26 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:33
‘Kudüs’ün Yüzleri’ fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi 26 Ağustos

Kudüs IKÖ Gençlik Başkenti 2018” programı kapsamında düzenlenen “Kudüs’ün Yüzleri” adlı uluslararası fotoğraf yarışmasına 26 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek.

“Kudüs’ün Yüzleri” adlı uluslararası fotoğraf yarışması” için 26 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek.

ULUSLARARASI PARTNERLERCE DESTEKLENİYOR

Yarışma koordinatörlüğü ve etkinliğin ardından yapılacak serginin küratörlüğünü üstlenen Neslihan Yazıcılar, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu tarafından düzenlenen yarışmanın, “Kudüs IKÖ Gençlik Başkenti 2018” programı kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Yazıcılar, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi, Al-Quds Al-Sharif – OIC, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği’nin (UKEAD) de destek verdiği yarışmanın, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde yapılacağının altını çizdi.

KUDÜS'ÜN MANEVİYATI FOTOĞRAFLARA YANSIYACAK

Fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan katılım beklediklerini dile getiren Yazıcılar, şu bilgileri verdi:

“Bu yarışma, işgal atındaki Kudüs’ün kuşatılmasının 51. yılı için düzenlendi. Yarışmadan sonra açılacak sergide de 51 fotoğraf bulunacak. yarışma, dünyanın her yerinden başvuruya açık. Yarışma, ‘Kuşatma Altındaki Şehir’, ‘Medeniyetler Beşiği’ ve ‘Kudüs’ün Yüzleri’ (Kudüs’ün insanları) olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor. Fotoğrafı çeken kişi, Kudüs’e hiç gitmemiş olabilir. Örneğin Türkiye’de Kudüs’le ilgili bir etkinlikte çektiği fotoğrafıyla katılabilir. Kudüs’ü anlatan fotoğraflar olabilir ya da Kudüs’e gitmiş farklı ülkelerden fotoğrafçılar da eserleriyle katılabilir. Kudüs’ün mimarisini, maneviyatını, oradaki yaşamı ve insanlarını anlatan fotoğraflarla katılımda bulunulabilir.”

kudüs yarışması

MOBİL FOTOĞRAFLARA DA ÖDÜL VERİLECEK

Her kategorinin en iyi fotoğrafı biner dolar ile ödüllendirileceği yarışmanın kazananları 3 Eylül’de açıklanacak. Yarışmada ayrıca “Yılın Amatör Fotoğrafçısı”, “Yılın Profesyonel Fotoğrafçısı”, “Yılın Filistinli Fotoğrafçısı”, “Yılın Gençlik Fotoğrafçısı”, “En İyi Turist Fotoğrafçı”, “En İyi Mobil Fotoğraf”, “En İyi Portre Fotoğraf”, “En İyi Siyah Beyaz Fotoğraf” başlıklarında seçilen en iyi fotoğrafların sahiplerine belge takdim edilecek.

Katılımcılar renkli veya siyah beyaz en fazla dört fotoğrafıyla “www.tfsfonayliyarismalar.org” adresi üzerinden yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:33
  1. Neslihan Yazıcılar
  2. Kudüs IKÖ Gençlik Başkenti 2018
  3. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
  4. Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi
  5. Al-Quds Al-Sharif
  6. Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
  7. UKEAD
  8. OIC
  9. Kudüs’ün Yüzleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT Moğolistan FETÖ okulları müdürü Veysel Akçay'ı yakaladı!
    1. MİT Moğolistan FETÖ okulları müdürü..
    2. Diş eti nasıl korunur?
    3. İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
    4. İstanbul'da akıllara durgunluk veren..
    5. Pişirmeden yediği çiğ balık, elini bu..
    6. Bedelli askerlik başvurusu ne zaman..
    7. MİT yurt dışındaki FETÖ'cüyü yakaladı!..
    8. Şizofreni hastasının boşaması geçerli..
    9. Bedelli askerlik başvuruları 2018 ne..
    10. ‘Kudüs’ün Yüzleri’ fotoğraf..
    11. 2018 bedelli askerlik ücreti hangi..
    12. 50 yıldır su yerine çay içiyor! 'Bir..
    13. Fatih Terim'den dikkat çeken 'Ozan..
    14. 'Türk hükümetine saygılarımı iletiyorum'
    15. Mahkeme kararıyla boşanan eşler, dinen..
    16. Hindistan'da şiddetli yağış! 9 kişi..
    17. 'Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ABD'ye..
    18. Trombosit düşüklüğü nedir?
    19. Ali Koç ve Fikret Orman'dan tarihi..
    20. TSK açıkladı: 193 bin kişi yakalandı!
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...