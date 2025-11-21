Eğitim Bakanlığını kapatılıyorlar!

Beyaz Saray Sözcüsü, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik sürecin sonuna geldiklerini ve artık eğitimin başkent Washington'dan değil eyaletler tarafından yönetileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon ile düzenlediği basın brifinginde bakanlıkla ilgili atılan son adımları değerlendirdi.

Leavitt, (ABD Başkanı) Donald Trump yönetiminin seçim vaatlerinden birinin Eğitim Bakanlığının kapatılarak ilgili görev, yetki, sorumluluk ve bütçenin eyaletlere aktarılması olduğunu ve şimdi bu vaadi yerine getirdiklerini anlattı.

ABD'li sözcü, "Bu hafta, Başkan Trump, fazlaca büyümüş federal bürokrasiyi küçültmek için nihayet Eğitim Bakanlığını kapatma yönündeki temel seçim vaadini yerine getirmek için önemli bir adım attı. Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında bu sürece ilişkin anlaşmalar imzaladı. Bu kurumlar artık yasal olarak gerekli programların uygulanmasını sağlayacak ve öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için bu programları yeniden düzenleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, eğitim yönetiminin eyaletlerde olması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu adım, Trump yönetiminin eğitimi nihayet Washington'dan alıp ait olduğu yer olan eyalet ve yerel düzeye geri getirmesi anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Eğitim Bakanı McMahon, bakanlıkla ilgili diğer federal ve yerel kurumlar arasında koordinasyonu önemli ölçüde tamamladıklarını ve yakın zamanda bakanlığın kapatılacağını belirtti.

McMahon, eğitim işlerini eyaletlere bırakırken özellikle düşük gelirli ailelere yönelik birçok programın uygulanmaya devam edeceğini, dolayısıyla desteğe muhtaç aileleri ve çocukları mağdur etmeyeceklerini vurguladı.

Bakanlığın tam olarak ne zaman kapatılacağını açıklamayan McMahon, bu sürecin sonuna geldiklerini ifade etmekle yetindi.

Kaynak: AA