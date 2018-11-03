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Kudüs'ten sonra sıra El Halil'de! Siyonist yerleşimciler cami avlusunda dans etti!

İsrailli siyonist yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde bulunan İbrahim Camisi'nin avlusunda saygısızca dans ettiği görüntüler tepki çekti. Görüntülerde cami avlusunda yüksek sesli müzik eşliğinde zıpladığı görülen yerleşimci siyonistleri İsrail güçleri korudu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 23:28

İsrailli siyonist yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nınEl Halil  şehrinde bulunan İbrahim Camisi'nin avlusunda saygısızca dans etti.

Yüksek sesli müzik eşliğinde 'tepinerek' dans eden siyonist yerleşimciler, cami avlusunda çirkin davranışlarda bulundu.

İsrail güçleri seyretti

Siyonist yerleşimcilerin cami avlusunda saygısızca dans etmesini izleyen İsrail güçleri ise yine şaşırtmadı. İşgal güçlerinin taşkınlığa göz yumup teşvik etmesi tepki çekti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 23:28
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