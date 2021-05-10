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Gündem Kudüs'teki zulme karşı tek ses! Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sloganları
Gündem

Kudüs'teki zulme karşı tek ses! Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan sloganları

Mescid-i Aksa'yı savaş alanında çeviren İşgalci israil'in Filistin halkına yaptığı zulüm tüm dünyadan tepkilere neden oldu. Uluslararası kamuoyunu hareket etmeye çağıran Filistin halkı Mescid-i Aksa'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan slonları ile inletti. Başkan Erdoğan İşgalci İsrail'in saldırgan tavrını sert bir dille eleştirerek Filistin halkının yanlız olmadığını vurgulamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:11:00 -

İşgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü sürerken Mescid-i Aksa'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sloganları atıldı. Türkiye, İslam dünyasına seslenerek birlik mesajları vermiş ve her ortamda İsrail zulmüne karşı tepkisini dile getirmişti.

Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır." ifadesini kullanmıştı.

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Yorumlar

Yasemin

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDAYIM DESTEKLİYORUM, AYASOFYA KEBİR CAMİİ ŞERİFİ ni, nasıl açtı ise, israile de gireceğiz, batı bön bön bakacak, AYASOFYA KEBİR CAMİİ ŞERİFİ açıldığında, baktığı GİBİ, REiS İsraillileri gebertmek, Benim için, Şereftir, ONURDUR.
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One minute demişti

Vallahi bilmem Türkiye için doğru demişler ama rte için bilmem yarın otoriteye karşı gelmeyin diyebilir bu rte başka şeye benzemez heran ortada koyabilir
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