Kudüs'teki Eski Şehir ilk defa ramazana "süssüz" giriyor

KUDÜS (AA) – Tüm dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs en sessiz ramazanlarından birine giriyor.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-I Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'te, Kovid-19 nedeniyle ramazan öncesi yaşanan telaş, geçmiş yıllara göre oldukça düşük seviyede kaldı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Kovid-19 nedeniyle ramazan süslemeleri de yapılamadı.



Geçmiş ramazanlarda Mescid-i Aksa'ya çıkan tüm yollar ve kapıları süsleyen geleneksel süsleme ve ışıklandırmalar, bu yıl sadece Eski Şehir'in Şam Kapısı'yla sınırlı kaldı.



Harem-i Şerif'in çevresindeki Eski Şehir bölgesi Kovid-19 nedeniyle süslenemezken, bölgedeki dükkan ve mağazaların da sadece bir kısmı açıldı.



Eski Şehir bölgesine çıkan Doğu Kudüs'ün en işlek iki caddesi Selahaddin ve Zehra'da da süsleme yapılamadı.



Buradaki dükkan ve mağazaların sadece bir kısmı açılırken, Eski Şehir ve çevresinde ramazan ayı dolayısıyla küçük çaplı bir hareketlilik yaşandı.

İşgalin getirdiği ağır vergiler altında ezilen ve geçmiş yıllarda ramazanda en bereketli günlerini geçiren Eski Şehir esnafı da salgın nedeniyle bu yıl zor günler geçiriyor.

- Mescid-i Aksa'da teravih kılınmayacak

Kovid-19 nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif'te, ramazan boyunca teravih de kılınmayacak.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

Filistin makamlarının verilerine göre, şu ana kadar işgal altındaki Doğu Kudüs'te en az 144 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkede 197 kişi söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybederken, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı ise 14 bin 498 oldu.