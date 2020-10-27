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Dünya Kudüs’te Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto
Dünya

Kudüs’te Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

Filistinliler, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:37:00 -
Kudüs’te Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

Akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram mahallesinde toplanan yüzlerce Filistinli, Fransa'da Hz.Muhammed'e hakaret eden karikatürlerin yayınlanmasına ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamayı bırakmayacakları açıklamasına tepki gösterdi.

"Annem babam sana feda olsun Ey Allah'ın Resulü", "Önderi Muhammed olan ümmet boyun eğmez", "Ey Macron, ey Allah'ın düşmanı" sloganları atan Filistinliler Tevhid'in sözleriyle yürüdü.

Fransa'nın yaptığı açıklamaların İslam'a ve Müslümanlara yönelik açık bir nefret olduğunu belirten göstericiler, Hz.Muhammed'in ümmetinin Fransa'ya boyun eğmeyeceğini ve Hz.Muhammed'in emri altında olduklarını vurguladılar.

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrail'in kuzeyindeki Nasıra'daki Fransız Enstitüsü'nün duvarları hafif karikatürlerle reaksiyona girdi.

Macron'un karikatürleri, İsrail vatandaşları olan Filistinlilerin yaşadığı şehirde bulunan Fransız Enstitüsü'nün duvarlarına yansıtıldı.

Filistinli aktivistler ayrıca duvarlara Peygamber Muhammed adına Kur'an-ı Kerim'den ayetler yansıtarak Fransa'yı protesto etti.

Arap ülkeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki göstermeye devam ediyor.

Fransa'daki Macron yönetiminin yakın zamanda Müslümanları ve ibadethaneleri hedef almasıyla, ülkenin farklı şehirlerinde de benzer uygulamalar ortaya çıkmaya başladı.

Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine mahallesinde, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya hakaret eden karikatürler, kesilip öldürülen öğretmeni "anmak" için resmi binaların duvarlarına yansıtıldı. 

Macron yaptığı açıklamada, Hazreti  Muhammed Peygamber için karikatür yayınlamayı bırakmayacaklarını söyledi.

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