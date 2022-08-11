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Dünya Kudüs'te feci kaza! Otobüs yayaların içine daldı
Dünya

Kudüs'te feci kaza! Otobüs yayaların içine daldı

Kudüs'te otobüsün kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 23:57:00 -
Kudüs'te feci kaza! Otobüs yayaların içine daldı

Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kudüs’ün Romema Mahallesi’ndeki Shamgar Caddesi’nde kontrol çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada otobüsün altında kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarılırken, tedavi için hastaneye sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 3 yaşında ve 7 yaşında iki kız çocuğu ve 30’lu yaşlarında bir kadın olduğu aktarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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