Kudüslüler, Ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı

Dünyayı saran koronavirüsün etkisiyle ekonomileri iyice dibe vuran Kudüslü Müslümanlar, yaklaşık 2,5 aydır evlerine çekilmiş durumdalar. Sağlık kurumlarının yetersizliği, İşgalci İsrail'in Müslümanlara ait covid testi yapan klinikleri kapatması, maske ve dezenfektan ürünlerinin yetersizliği ve bu ürünlerin satış fiyatlarının pahalılığı nedeniyle Kudüslü Müslümanlar hastalığa yakalanmamak için ellerinden geleni yaptılar ve başarılı da oldular. 400 bine yaklaşan Müslüman nüfusun var olduğu Kudüs'te koronavirüs testi pozitif çıkan Müslüman sayısı 150 yi geçmedi, kronik rahatsızlıkları olan 85 yaşındaki bir kadının vefatı dışında koronadan vefat eden kişi olmadı.

Yüzde 85’i yoksulluk sınırının altında yaşayan Kudüslü Müslümanlar, kısmi sokağa çıkma yasağı ile birlikte başta kadim Kudüs olmak üzere dükkân açamadı. Eczane ve acil ihtiyaç malzemesi satan küçük işletmeler dışında faaliyet durunca da bu durumun Kudüs halkına etkisi de büyük oldu. Yerel yardım kuruluşları ve az sayıda uluslararası yardım kuruluşu Kudüslü Müslümanların bu darboğazdan en az zararla kurtulmaları için Ramazan ayından bir ay önce yardım çalışmalarına başladı.

72 BİN KUDÜSLÜ'YE YARDIM ULAŞTIRILDI

Mirasımız Derneği de yaklaşık iki aydır Kudüslü Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için, bölgede bulunan ekipleri aracılığı ile yardım çalışması gerçekleştirdi.

Mirasımız, Ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırdığı yardım çalışmaları kapsamında 5075 aileye kumanya yardımı gerçekleştirdi. Türkiye'deki vatandaşlarımız ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın yardımlarıyla 490 aileye 250 bin TL fitre, 260 aileye de 460 bin TL zekât ulaştırıldı. Ramazan ayı boyunca 8435 aileye her akşam aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler mobil ekipler eliyle ulaştırıldı. 475 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu da bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindirdi. Mirasımız Derneği, Ramazan ayı boyunca aile bireyleri ile beraber toplamda 72 bin Kudüslü'ye yardım ulaştırdı.

Ramazan ayı bitti ama Kudüslü Müslümanların ihtiyaçları bitmiyor. Kudüslülerin zorlu ekonomik süreci atlatabilmeleri için gıda ve nakdi desteğe ihtiyaçları var.

Mirasımız Derneği, 2008 yılından beri Kudüs ve civarında bulunan Osmanlı’dan kalma tarihi ve kültürel mirasın ihyası ve korunması konusunda çalışma yaparken bir yandan da başta ülkemiz olmak üzere Avrupa ülkelerinde de halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Mirasımız bugüne kadar Osmanlı eseri 46 cami ve 74 evin restorasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan yıl boyunca süren ayni ve nakdi yardımlarla binlerce Kudüslü Müslümanın ihtiyacını gidermeye çalışıyor.