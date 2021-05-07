Kudüs, ümmetin davasıdır “Kudüs’ün kurtuluşu, ümmetin kurtuluşudur!”

Hasan Eğrigöz Ankara

“Dünya Kudüs Günü” dolayısıyla açıklama yapan Hak ve Özgürlükler Platformu Başkanı Feyzi Aydın, Kudüs davasının sadece Filistinlilerin veya Arapların değil, tüm ümmetin ortak davası olduğunu ifade ederek, “Ümmetin kurtuluşu Kudüs’ün kurtuluşundan bağımsız düşünülemez” dedi.

“Kudüs davası sadece Filistinlilerin davası değil”

Kudüs davası etrafında kenetlenmenin vaktinin geldiğini ifade eden Aydın, “Kudüs davasını, Filistin davasını sadece Filistinlilerin, sadece Arapların davası olarak görüp, ‘Biz Türk’üz, Kürt’üz, Fars’ız, bize ne Filistin’den, Araplardan? Kendi ülkelerimizin çıkarını düşünmeliyiz’ diyenler bilerek veya bilmeyerek İslam’a, İslam ümmetine en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Emperyalizmin, barbar Batı’nın çıkarlarına hizmet etmekte, İslam ümmetinin kurtuluş ve vahdetine savaş açmaktalar” diye konuştu.

“Kudüs'ün kurtuluşu, ümmetin kurtuluşudur”

Kudüs davasının ümmet için davaların anası olduğunu vurgulayan Feyzi Aydın, “Ümmetin kurtuluşu, Kudüs’ün kurtuluşundan bağımsız düşünülemez. Kudüs kurtulursa ümmet kurtulur. Kudüs özgürleşirse ümmet özgürleşir. Kudüs’ün işgalcisi siyonistler, sadece siyonist değildir. Siyonist işgal rejimi demek, Amerika demektir; Avrupa ve tüm varlığıyla Batı demektir. Ümmet, Kudüs’ü özgürleştirebilirse kendisini de özgürleştirmiş olur. Siyonist işgal rejimini yenebilirse Batı’yı da, Amerika ve Avrupa’yı da yenmiş olur. Siyonist işgal rejimini geldiği yere gönderebilirse, barbar Batı’yı da İslam topraklarından kovar” ifadelerini kullandı.

“Kudüs davasını davamız bilmeliyiz”

“Ey dünya Müslümanları, ey İslam ümmeti; çocuklarımıza, gelecek nesillerimize özgür bir İslam dünyası, bağımsız ve izzetli bir ümmet bırakmak istiyorsak Kudüs davasını davamız bilmeli, çocuklarımızı bu şuur ve bilinçle yetiştirmeliyiz” diyen Aydın, şöyle devam etti; “İslam ümmetini Kudüs davasını sahiplenmeye çağıran Aydın, “Siyonist işgal rejimi, Batı emperyalizminin İslam ümmetinin kalbine sapladığı zehirli bir hançer, bir ileri karakol, bir casusluk üssüdür. İslam ümmetinin vahdetinin, birliğinin önündeki en büyük engellerden biridir”