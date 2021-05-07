  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yılmaz ailesinin acı günü: İsmail Azak vefat etti
Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret
İkinci kez koronavirüse yakalandı! Aradaki farkı anlattı
Bayram namazı saatleri belli oldu
Dünya Kudüs, ümmetin davasıdır “Kudüs’ün kurtuluşu, ümmetin kurtuluşudur!”
Dünya

Kudüs, ümmetin davasıdır “Kudüs’ün kurtuluşu, ümmetin kurtuluşudur!”

Hak ve Özgürlükler Platformu Başkanı Feyzi Aydın, her yıl Ramazan ayının son cuma gününde çeşitli etkinliklerle idrak edilen “Dünya Kudüs Günü” dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:25:00 -
Kudüs, ümmetin davasıdır “Kudüs’ün kurtuluşu, ümmetin kurtuluşudur!”

Hasan Eğrigöz  Ankara

“Dünya Kudüs Günü” dolayısıyla açıklama yapan Hak ve Özgürlükler Platformu Başkanı Feyzi Aydın, Kudüs davasının sadece Filistinlilerin veya Arapların değil, tüm ümmetin ortak davası olduğunu ifade ederek, “Ümmetin kurtuluşu Kudüs’ün kurtuluşundan bağımsız düşünülemez” dedi.

“Kudüs davası sadece Filistinlilerin davası değil”

Kudüs davası etrafında kenetlenmenin vaktinin geldiğini ifade eden Aydın, “Kudüs davasını, Filistin davasını sadece Filistinlilerin, sadece Arapların davası olarak görüp, ‘Biz Türk’üz, Kürt’üz, Fars’ız, bize ne Filistin’den, Araplardan? Kendi ülkelerimizin çıkarını düşünmeliyiz’ diyenler bilerek veya bilmeyerek İslam’a, İslam ümmetine en büyük ihaneti yapmaktadırlar. Emperyalizmin, barbar Batı’nın çıkarlarına hizmet etmekte, İslam ümmetinin kurtuluş ve vahdetine savaş açmaktalar” diye konuştu.

“Kudüs'ün kurtuluşu, ümmetin kurtuluşudur”

Kudüs davasının ümmet için davaların anası olduğunu vurgulayan Feyzi Aydın, “Ümmetin kurtuluşu, Kudüs’ün kurtuluşundan bağımsız düşünülemez. Kudüs kurtulursa ümmet kurtulur. Kudüs özgürleşirse ümmet özgürleşir. Kudüs’ün işgalcisi siyonistler, sadece siyonist değildir. Siyonist işgal rejimi demek, Amerika demektir; Avrupa ve tüm varlığıyla Batı demektir. Ümmet, Kudüs’ü özgürleştirebilirse kendisini de özgürleştirmiş olur. Siyonist işgal rejimini yenebilirse Batı’yı da, Amerika ve Avrupa’yı da yenmiş olur. Siyonist işgal rejimini geldiği yere gönderebilirse, barbar Batı’yı da İslam topraklarından kovar” ifadelerini kullandı.

“Kudüs davasını davamız bilmeliyiz”

“Ey dünya Müslümanları, ey İslam ümmeti; çocuklarımıza, gelecek nesillerimize özgür bir İslam dünyası, bağımsız ve izzetli bir ümmet bırakmak istiyorsak Kudüs davasını davamız bilmeli, çocuklarımızı bu şuur ve bilinçle yetiştirmeliyiz” diyen Aydın, şöyle devam etti; “İslam ümmetini Kudüs davasını sahiplenmeye çağıran Aydın, “Siyonist işgal rejimi, Batı emperyalizminin İslam ümmetinin kalbine sapladığı zehirli bir hançer, bir ileri karakol, bir casusluk üssüdür. İslam ümmetinin vahdetinin, birliğinin önündeki en büyük engellerden biridir”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak?
Korona Virüs

Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılacak?

Hatırlatma dozu ne anlama gelir? Hatırlatma dozu yerli aşı ile mi yapılacak? soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2'inci dozdan 6 ay so..
Bakan Soylu: Biz Akşener'i iyi tanırız
Gündem

Bakan Soylu: Biz Akşener'i iyi tanırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine hakaret ..
Ebru Baki'nin de ipi çekilecek mi? Programı üç saatten bir saate indirildi!
Gündem

Ebru Baki'nin de ipi çekilecek mi? Programı üç saatten bir saate indirildi!

Habertürk Tv ekranlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 'dalga geçilmesi'ne müsaade ederek kahkalarla karşılık veren Ebru Baki'nin pr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay