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Aktüel Kudüs Seriyyeleri'nden açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisi
Aktüel

Kudüs Seriyyeleri'nden açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:23:29 -
Kudüs Seriyyeleri'nden açlık grevindeki Filistinli tutukluya destek gösterisi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanesinde 76 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için Han Yunus kentinde gösteri düzenlendi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin düzenlediği gösteride Ahres'in fotoğraflarının yanı sıra hafif silahlar taşındı.

AA muhabirine konuşan Kudüs Seriyyeleri mensubu Ebu İslam, Filistinli tutukluların direniş gruplarının öncelikleri arasında ilk sırada yer aldığı mesajını vermek için toplandıklarını söyledi.

Ebu İslam, başta Ahres olmak üzere tüm Filistinli tutukluları özgürlüklerine kavuşturmak için çabalayacaklarını belirtti.

İslami Cihad yetkililerinden Derviş el-Garabili ise gösteride yaptığı konuşmada, direniş gruplarının Filistinli tutukluları yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Ahres'in serbest kalmasının insani ve ulusal bir talep olduğunu kaydeden Garabili, Filistinli tutuklunun başına bir şey gelmesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağını sözlerine ekledi.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018'de de İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i "idari tutuklu" 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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