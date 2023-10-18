“Kudüs Şairi” Pakdil dualarla yâdediliyor

“Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum/Ayarlanmadan Kudüs’e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur” dizelerinin sahibi, mütefekkir, şair ve yazar Nuri Pakdil’in vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Pakdil, hayatı, inanç ve düşünce dünyası, bir protesto olarak oluşturduğu kendine özgü edebiyatı, yerliliğini bozmadan yakaladığı evrenselliği ve bu eksendeki anlayışıyla Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde önemli bir iz bıraktı.

Mehmet Emin Ziyai ile Hatice Vecihe Hanım’ın oğlu Nuri Pakdil, 1934’te Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi.

Pakdil’in yazıya ilgisi henüz ilkokuldayken başlarken, ortaokulda tanıştığı “Büyük Doğu” dergisiyle hem düşünce hem de yazı macerası ivme kazandı.

Yazar Pakdil, 1954-1955’te Maraş Lisesinde okurken, birlikte eğitim gördüğü iki arkadaşıyla edebiyat dergisi “Hamle”yi çıkardı. Dergi lise sınırlarını aşarak, o dönem Ankara’dan İstanbul’a birçok yazar ve şairin dikkatini çekti.

Üniversite yıllarında Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in de aralarında bulunduğu edebiyatçı ve sanatçı düşünürlerle bir araya gelen Pakdil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

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Askerliğini Bitlis’te tamamlayan yazar, 1965’te hukuk müşaviri olarak göreve başladı. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatında çalışan Pakdil, bu görevinden de ayrılarak yazarlığa devam etti.

“İslam dünyasının kurtuluşu ancak Türkiye ile mümkün olacaktır”

Ömrünün son yıllarında, 81 yaşındayken şiirler yazdığı Kudüs’e giderek Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılan Pakdil, İslam dünyasının Kudüs’e tavrını çok “trajik” bulduğunu belirterek, bir açıklamasında şunları kaydetmişti:

“İslam dünyasının kurtuluşu ancak ve ancak Türkiye’nin ayağa kalkmasıyla mümkün olacaktır. Ben yeryüzündeki İslami hareketin Türkiye’den başlayacağına inanıyorum. Bu inancı içimde her zaman capcanlı tutuyorum. Türkiye’deki İslami uyanışa büyük önem veriyorum.”

Başarılı edebiyatçı, 18 Ekim 2019’da 85 yaşındayken vefat ederek, Taceddin Dergahı’na defnedildi.

“Pakdil’in Metinleri ‘sert kabuklu Anadolu cevizine benzer”

Şair ve yazar Mürsel Sönmez, Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde önemli bir iz bırakan mütefekkir yazar Nuri Pakdil’e ilişkin, “İnsan, Nuri Pakdil için bağlı bulunduğu öğreti itibarıyla değerlidir. Her insanı Cenabıhak’tan bir haber olarak görür. Bütün insanlığa söz söylemek gibi bir kaygı içerisinde sivil bir dil kullanmıştır” dedi. Nuri Pakdil’in metinlerini “sert kabuklu Anadolu cevizine benzeten Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kırılması zor bir cevize benzer ama vitamin değeri çok yüksektir. Bu ülkenin insanı Nuri Pakdil’le ilgili herhangi bir kategorizeye gitmeden yalın bir zihinle onun metinlerini okusa, ondan insan, hakikat, coğrafya ve tarih sevgisine dair ilham alacaktır.”