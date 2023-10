Kudüs mitingine katılan vatandaşlar: Filistin'e gitmeye hazırız

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce insanın katıldığı "Aksa Tufanı'na Destek" mitinginde sık sık "kahrolsun israil" sloganları atıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden mitinge katılan vatandaşlar, Filistin davasının yalnız olmadığını, kanlarının son damlasına kadar ellerinden geleni esirgemeyeceklerini ifade ettiler.

"Kudüs ümmetin namusudur"

Mitinge katılan vatandaşlardan Abidin Er, Küdüs davasını savunmanın her Müslüman için bir mecburiyet olduğunu ifade ederek, "Kudüs ümmetin şerefi, ümmetin en önemli mukaddesatındandır. Kudüs'e canımızla, malımızla, her şeyimizle sahip çıkmak her Müslümanın en önemli görevlerindendir. Allah-u Teala bu yükümlüğü, bu görevi bize vermiştir. Peygamber Efendimiz bu yükümlüğü bize vermiştir. Hazreti Ömer bunu bize emanet etmiş. Selahattin-i Eyyubi bu vazifeyi bize devretmiş. Bugün İslam ümmetinin her şeyi ile bu katliama, siyonizme karşı durması, kardeşliği ortaya koyması gerekir. Bu normal bir şey değildir bu bir mecburiyettir. Bu mesuliyeti yerine getirmeyen her Müslüman kanaatimce Allah katında mesul olacaktır. Bu sorumluluğu var gücümüzle yerine getirmemiz lazımdır." dedi.

"Devlet kapıları açarsa Filistin'e gideriz"

Mitinge Mardin'den katıldığını dile getiren Mahmut Keser, "Gazze, Filistin manzaralarını gördüğümden bu yana kendime gelemedim. Elimizde kardeşlerimiz için bir duamız var. Duamızla kardeşlerimizle beraberiz. Bugün safımızı belli etmek için buraya geldik. Allah şahittir Türkiye idareciler kapıları açsa Filistin'e ilk gidecek olanlar bizler olacağız. Kesinlikle fiili eylemin zamanı gelmiş geçmiştir." ıfadelerini kullandı.

"Filistin'e sistematik bir şekilde zulüm uygulamaktadır"

Van'dan mitinge katılmak için gelen Murat İtak, "Bugün dünyanın en büyük açık hava hapishanesine döndürülen Filistin'e destek vermek için geldik. Siyonist işgalciler 1948'den bu yana Filistin'e sistematik bir şekilde zulüm uygulamaktadır. Vicdan sahibi olan hiç kimse bunu kabul etmez. Bizler de kabul etmiyoruz. Sadece burada değil eğer izin verilirse koridor açılırsa Filistin'e gitmek isteriz. Bu amaçla bugün buraya geldik. Allah nasip ederse oraya gidip orada da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almak isteriz." şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Gönül isterdi ki Kudüs'e gidelim"

Bingöl'den mitinge katılan vatandaşlardan Emre Küçüker, "Her şeyimizle Kudüs'e gitmek isterdik. Ama imkanımız olmadığı için Kudüs'e destek için yapılan bu mitinge katıldık. Rabbimiz biliyor dünya da bilsin bizim gönlümüz oradaki kardeşlerimizle beraberdir. Medyada takip edebildiğimiz kadar Filistin'de bir katliam yaşanıyor. Daha önceleri de katliamlar vardı ama bu diğerlerinden çok farklı bir katliamdır. Bundan dolayı içimiz rahat değil. Bizler kardeşlerimizin yanındayız. İmkan verilirse biz bedenen de gidip o kardeşlerimizin yanında yer almaya hazırız." dedi.

"Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Bingöl'den mitinge katılan Ammar Korkmaz, "Bir Müslüman olarak bugün oraya gidemesek te elimizden maddi manevi ne geliyorsa burada yapmaya hazırız. Allah nasip eder, zamanı gelirse oraya da gideriz belki. Bugün Müslümanlar olarak bir ses getirmek için bir araya geldik. Amacımız İslam'ın birliği Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüdür. Zulme karşı buradayız. israili lanetliyoruz. Kanımızın son damlasına kadar Filistinli kardeşlerimizi yanındayız." ifadelerini kullandı. (İLKHA)