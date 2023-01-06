Kudüs kiliseleri, Yahudi yerleşimcilerin Hristiyan mezarlığına yönelik saldırılarını kınadı

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, Doğu Kudüs’teki Sion Tepesi’nde yer alan Protestan mezarlığına yılbaşı tatili olan 1 Ocak Pazar günü gizlice giren Yahudi yerleşimcilerin, otuzdan fazla mezarı tahrip etmesini kınadı.

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları olarak bizler, yılbaşında Sion Tepesi’nde Protestan mezarlığında bulunan 30'dan fazla mezar taşına yapılan saygısızlıktan dolayı derin rahatsızlık duyduk." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kameralarının, "kipa ve ‘tallit’ giyen genç yaşlardaki en az 2 kişinin, çoğu tarihi, otuzdan fazla mezar taşını kasten ve acımasızca parçaladığını ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, söz konusu eylemler kınanarak, faillerin açıkça dini fanatizm ve Hıristiyanlara yönelik nefret tarafından motive edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgili makamlara faillerin aranması, yargılanması ve tutuklanması çağrısında bulunuldu.

İsrail polisinden 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, Sion Tepesi'ndeki Protestan mezarlığında çok sayıda mezar taşının tahrif edildiğine dair bir ihbar alınması üzerine ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı ve soruşturma başlattığı kaydedilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir’in bitişiğindeki Sion Tepesi’nde bulunan mezarlık, 1848’de Osmanlı döneminde Protestan Hristiyanlara tahsis edilmişti.

Hıristiyan kutsal mekanları ve din insanları, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor. Yahudi yerleşimciler, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra, Hristiyan din insanlarına “tükürme” ve mezarlıklara zarar verme gibi eylemleriyle gündeme geliyor.