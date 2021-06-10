Kudüs Kılıcı Operasyonu tüm Filistin halkını birleştirdi

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Halid el-Hacc, HAMAS ve askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın, bütün Filistinlileri kapsayan milli yapılar olduklarını ve işgal altındaki her karış Filistin toprağını müdafaa etmeye hazır olduklarını ispat ettiklerini söyledi.

Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve 48 Toprakları’ndaki Filistinlilerin tek yürek olmasının kapısını araladığını vurgulayan el-Hacc, “Filistinliler, işgal rejiminin uzun yıllardır söylediği ‘İsrail ordusu yenilmezdir’ sözünü çürüten Kassam lideri Muhammed ed-Dayf’ın arkasında durdu. HAMAS direnişi sadece Gazze ile sınırlı olmadı. Tüm Filistin’e şamil oldu. Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün siyonist işgalcilere bırakılmayak. İşgal zindanlarındaki Filistinli esirler öncelikli hedeflerimizin başında geliyor. Yeni bir esir takası ise daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştı” dedi.

