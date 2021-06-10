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Dünya Kudüs Kılıcı Operasyonu tüm Filistin halkını birleştirdi
Dünya

Kudüs Kılıcı Operasyonu tüm Filistin halkını birleştirdi

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (HAMAS) işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan liderlerinden Halid el-Hacc, işgalcilerin saldırılarına karşı direniş güçlerinin başlattığı Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun tüm Filistin halkını birleştirdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:49:00 -
Kudüs Kılıcı Operasyonu tüm Filistin halkını birleştirdi

yeniakit.com.tr

Halid el-Hacc, HAMAS ve askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın, bütün Filistinlileri kapsayan milli yapılar olduklarını ve işgal altındaki her karış Filistin toprağını müdafaa etmeye hazır olduklarını ispat ettiklerini söyledi.

Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve 48 Toprakları’ndaki Filistinlilerin tek yürek olmasının kapısını araladığını vurgulayan el-Hacc, “Filistinliler, işgal rejiminin uzun yıllardır söylediği ‘İsrail ordusu yenilmezdir’ sözünü çürüten Kassam lideri Muhammed ed-Dayf’ın arkasında durdu. HAMAS direnişi sadece Gazze ile sınırlı olmadı. Tüm Filistin’e şamil oldu. Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün siyonist işgalcilere bırakılmayak. İşgal zindanlarındaki Filistinli esirler öncelikli hedeflerimizin başında geliyor. Yeni bir esir takası ise daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştı” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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