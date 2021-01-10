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Dünya Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden kritik uyarı: Burak Meydanı'nı Yahudileştirecekler
Dünya

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden kritik uyarı: Burak Meydanı'nı Yahudileştirecekler

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgalci İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 21:08:00 -
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden kritik uyarı: Burak Meydanı'nı Yahudileştirecekler

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Filistin'i işgal eden terör devleti İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulundu.

Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Burak Meydanı ve Meğaribe Kapısı yakınlarındaki kazı çalışmalarını endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Burak Meydanı'nda bir buldozer, büyük bir ekskavatör ve devasa makinelerin görüldüğü bildirilen açıklamada, bu çalışmaların Burak Meydanı'nı Yahudileştirme çabaları kapsamında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mevcut statüsünün korunmasını öngören Birleşmiş Milletler kararlarıyla çelişen bu projelerin reddedildiği vurgulandı.

İşgali İsrail, 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman'ın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

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