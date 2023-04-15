Kudüs için 11 ayda 11 ülke geçti

Fransa’da yaşayan Nail ve Erald isimli iki genç arkadaş, 15 Mayıs 2022’de Fransa’nın Lyon şehrinden yaya olarak Kudüs’e doğru yola çıkmıştı. İki gençten biri olan Nail, 11 ay sonra Kudüs’e vardı.

7 ay sonra İstanbul'a vardı

Habervakti’nin haberine göre, iki genç 7 ay sonra Aralık ayında İstanbul’a vardı.

Yola çıkan iki arkadaştan biri olan Erald isimli Arnavut asıllı Hristiyan genç, ailevi nedenlerden dolayı yürüyüşünü yarıda bırakarak İstanbul’dan geri dönüş yaptı. Ancak Nail isimli Müslüman genç, İstanbul’da verdiği molanın ardından yoluna devam devam etti.

11 ay 11 ülke

Normal şartlarda 2023’ün Haziran’ında Kudüs’e varabileceğini düşünen Nail, 13 Nisan’da Kudüs’e vardı. 11 ayda 11 ülke geçen ve 4000 kilometrelik yürüyüşün ardından Mescid-i Aksa’ya kavuşan Nail, kutsal mabedin avlusundan görüntü paylaştı.

“Hissettiklerimin yüzde 10’unu ifade edemem”

Kudüs’ün yaya yolcusu olan Nail, varışını ve hikâyesini şu sözlerle dile getirdi:

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“Bu yol olağanüstü bir maceraydı. Tefekkür dolu ve hissettiklerimin belki de yüzde 10’unu ifade edemem. Bu yolun en büyük gurur kaynağı hayalimin gerçekleşmesidir. Yolculuk boyunca tanıştığım güzel insanları, farklı milletten insanların bana kapılarını açmalarını düşünüyorum. Allah’a çok minnettarım. O güzel insanlar olmasaydı yolculuk kesinlikle imkânsız olurdu. İnsanlık ölmedi ve sadece gidip bulmak gerekiyor. Çok şükür. Teşekkürler hayat, teşekkürler dünya ve Allah’a şükürler olsun.”

İstanbul'da yemek dağıttı

Nail, İstanbul’da kaldığı günler içerisinde Tophane semtinde bulunan ve ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak aş dağıtımı yapan Sevaptası Derneği’nin yetkilileriyle tanıştıktan sonra derneğin sıcak aş dağıtım programına katılmıştı.

Sevaptası Sıcak Aş Dağıtım Noktasında ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle yemek dağıtımını gönüllü olarak gerçekleştiren Nail, yaptığı açıklamada “Bu mükemmel bir his. Çok güzel bir organizasyonun kısa süreliğine de olsa bir parçası olduğum için çok mutluyum. Yolculuğum bana daha ne sürprizler gösterecek bilmiyorum.” ifadelerinde bulunmuştu.