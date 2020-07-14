Kudurdular! LGBT'li sapkınların çatı örgütünden Peygamberimiz ve İslam'a alçak hakaret!

Türkiye LGBTİ Birliği adlı eşcinsel haklarını savunduğunu iddia eden illegal sapkın örgüt, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret ve aşağılama içeren paylaşımlarda bulundu.

Türkiye sınırları içerisinde 'eşcinsellerin haklarının kazanılması' ve 'eşcinsel görünürlüğüne katkı sağlanması' amacıyla faaliyet gösterdiğini öne süren sapkın yapı "Türkiye LGBTİ Birliği" sosyal medya hesabında İslam dinine ve Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Peygamberimiz ile İslam'a iftira ve hakaretler

Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda ismi geçen yapı, İslam dininin pedofiliyi savunduğunu iftirasını atarak, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i (SAV) de bu iftirayla suçlayarak hakaretlerde bulundu.

Sürekli olarak paylaşımda bulunan sapkın oluşum, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli bir karikatürü de sosyal medya üzerinden paylaştı.

İslam önlerindeki en büyük engel

İslam dininin pedofiliyi ve eşcinselliği yasakladığı, her iki uygulamaya karşı da İslam'ın hükümlerinde çok ağır cezaların bulunmasına rağmen kudurmuşça Peygamberimiz ve İslam'a saldıran sapkınlar, aileyi yıkma ve toplumu ifsad etme yolundaki en büyük engel olarak İslam'ı görüyor.

Türkiye LGBTİ Birliği, illegal bir yapı

Türkiye LGBTİ Birliği tüzel kişiliğe sahip bir kurum veya dernek değil. Ancak oluşum, 2012 yılından bu yana ILGA Uluslararası LGBTİ Federasyonu’na ve 2015’ten bu yana Denge ve Denetleme Ağı’na üye.

Türkiye LGBTİ Birliği'nin, Türkiye'de eşcinsel haklarını savunduğu iddiasıyla faaliyet gösteren, sosyal medyada etkin bir yapılanma olduğu biliniyor.