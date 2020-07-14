  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kudurdular! LGBT'li sapkınların çatı örgütünden Peygamberimiz ve İslam'a alçak hakaret!

Pedofiliyle bağlantıları olduğu bilinen sapkınların ve uçkur düşkünlerinin yuvalandığı Türkiye LGBTİ Birliği adlı illegal yapı, İslam dinine ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaretler etti. Milli değerlere saldırarak halkı provoke eden paylaşımlar yapan sapkın LGBTİ'lere vatandaşlar büyük tepki gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:38:00 -
Kudurdular! LGBT'li sapkınların çatı örgütünden Peygamberimiz ve İslam'a alçak hakaret!

Türkiye LGBTİ Birliği adlı eşcinsel haklarını savunduğunu iddia eden illegal sapkın örgüt, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret ve aşağılama içeren paylaşımlarda bulundu.

Türkiye sınırları içerisinde 'eşcinsellerin haklarının kazanılması' ve 'eşcinsel görünürlüğüne katkı sağlanması' amacıyla faaliyet gösterdiğini öne süren sapkın yapı "Türkiye LGBTİ Birliği" sosyal medya hesabında İslam dinine ve Hz. Muhammed'e hakaret etti.

Peygamberimiz ile İslam'a iftira ve hakaretler

Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda ismi geçen yapı, İslam dininin pedofiliyi savunduğunu iftirasını atarak, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i (SAV) de bu iftirayla suçlayarak hakaretlerde bulundu.

Sürekli olarak paylaşımda bulunan sapkın oluşum, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli bir karikatürü de sosyal medya üzerinden paylaştı.

İslam önlerindeki en büyük engel

İslam dininin pedofiliyi ve eşcinselliği yasakladığı, her iki uygulamaya karşı da İslam'ın hükümlerinde çok ağır cezaların bulunmasına rağmen kudurmuşça Peygamberimiz ve İslam'a saldıran sapkınlar, aileyi yıkma ve toplumu ifsad etme yolundaki en büyük engel olarak İslam'ı görüyor.

Türkiye LGBTİ Birliği, illegal bir yapı

Türkiye LGBTİ Birliği tüzel kişiliğe sahip bir kurum veya dernek değil. Ancak oluşum, 2012 yılından bu yana ILGA Uluslararası LGBTİ Federasyonu’na ve 2015’ten bu yana Denge ve Denetleme Ağı’na üye.

Türkiye LGBTİ Birliği'nin, Türkiye'de eşcinsel haklarını savunduğu iddiasıyla faaliyet gösteren, sosyal medyada etkin bir yapılanma olduğu biliniyor.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan eşcinsel sapkınlara skandal destek!
CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan eşcinsel sapkınlara skandal destek!

Siyaset

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan eşcinsel sapkınlara skandal destek!

İşte ailenin altına konulan dinamitler! Tek tek açıkladı
İşte ailenin altına konulan dinamitler! Tek tek açıkladı

Gündem

İşte ailenin altına konulan dinamitler! Tek tek açıkladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'eşcinsel sapkın evlilik' ile ilgili skandal açıklama! CHP'nin derdi sapkınların uçkuru
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'eşcinsel sapkın evlilik' ile ilgili skandal açıklama! CHP'nin derdi sapkınların uçkuru

Siyaset

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'eşcinsel sapkın evlilik' ile ilgili skandal açıklama! CHP'nin derdi sapkınların uçkuru

Meğer 'milli' sandığımız eğitim Amerikan'mış! Milli Eğitim ABD'ye emanet! Büyükelçi ne derse o oluyor
Meğer 'milli' sandığımız eğitim Amerikan'mış! Milli Eğitim ABD'ye emanet! Büyükelçi ne derse o oluyor

Aktüel

Meğer 'milli' sandığımız eğitim Amerikan'mış! Milli Eğitim ABD'ye emanet! Büyükelçi ne derse o oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum

İstanbul Sözleşmesi için önemli çağrı: Büyük hasar alan aile yapımızın toparlaması ciddi manada güçleşti
İstanbul Sözleşmesi için önemli çağrı: Büyük hasar alan aile yapımızın toparlaması ciddi manada güçleşti

Gündem

İstanbul Sözleşmesi için önemli çağrı: Büyük hasar alan aile yapımızın toparlaması ciddi manada güçleşti

Türkiye için oynanan sinsi oyunu açıkladı! Mısırlı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler aşağılanmış ama kimse bunu umursamamış
Türkiye için oynanan sinsi oyunu açıkladı! Mısırlı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler aşağılanmış ama kimse bunu umursamamış

Medya

Türkiye için oynanan sinsi oyunu açıkladı! Mısırlı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler aşağılanmış ama kimse bunu umursamamış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

enes

Bunların dayanağı İstanbul sözleşmesi de çöp olduğu günü görürüz inşallah
  • Yanıtla

Ali

.....ları işte ne olacak ki bunlar. Kendi çocuklarını bile cinsel obje gören lgbtli pisliklerden ne beklenirki
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı