Kuduran Yunan Mısır’a koşuyor

Levent Sonat

Türkiye’nin Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklaması, Yunanistan’ı harekete geçirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu yöndeki açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi telefonla aradı. Sisi’den Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığını dikkate alarak yaptıkları parselasyonu değiştirmelerini ve 18. parseli yeniden belirlemelerini isteyen Miçotakis, Ankara’ya karşı yeniden daha güçlü anlaşmalar yapmayı önerip Msır’ı yanına çekmeye çalıştı.

18 nolu parseli yeniden belirleyin

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da yarın Kahire’ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşecek. Dendias’ın “iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri görüşeceği” ifade edildi. Dendias’ın amacı, Mısır’ı, Türkiye’nin ilan ettiği kıtasahanlığı dikkate alınarak yapılan 18 no’lu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili olarak en yetkili kişiden bilgi almak ve bu parselasyonun yeniden yapılmasını sağlamak.

Yine Yunanistan basınında bazı siyasi yazarlar Dendias’ın Mısır’dan bu “hassas” bölge için çıkartılan ruhsatın değiştirilmesini isteyeceğini yazdı. Yunanistan’ın yarın yapacağı çıkarmayla, ağustos ayında Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına “zarar verecek olası hamlelerin önüne geçmeyi amaçladığı” bildiriliyor.

Atina’nın, Mısır’a Kıbrıs ve Yunanistan ile yürüttüğü üçlü enerji ittifakını anımsatarak, Türkiye ile yapacağı olası görüşmelerde iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarını göz önünde bulundurmasını talep edeceği de belirtiliyor.

East Med’e alternatif geliyor!

Öte yandan; İsrail, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs’ın ABD’nin de desteği ile Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğal gazın Avrupa’ya taşınmasını öngören ve Türkiye’yi “by-pass” eden EastMed denizaltı boru hattı projesine bir alternatif projenin gündeme getirildiği bildiriliyor.

Yunanistan basınında Türkiye dışında bu kez Kıbrıs’ı da “by-pass” eden bu alternatif projenin Yunanistan, Mısır ve Libya’nın gündeminde olduğuna dair haberler yayımlandı. Doğu Akdeniz gazının Mısır-Libya arasında karadan inşa edilecek boru hattı projesiyle, Girit adasına ve oradan İtalya’ya yönlendirilerek hayata geçirilmeye çalışılacak.