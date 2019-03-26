Kudret narı nedir? | Kudret narının faydaları neler?

Kudret narı ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’de yetiştirilen bir bitki türüdür. Ana vatanı Hindistan olan kudret narı hem görüntüsü hem de faydalarıyla dikkat çeken bir bitkidir. Kudret narı, geleneksel olarak mide rahatsızlıklarında, kesik ve yaralarda kullanılıyor. Peki, kudret narının faydaları neler?

Kudret narı nedir?

Kudret narı (Momordica charantia), kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından tropik iklim bölgelerinde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bitki türüdür. Asya, Karayip Adalarında, Amazon havzasında, Doğu Afrika’da doğal olarak yetişir. Uzak Doğu ve Güney Amerika'da ise özellikle yetiştirilmektedir. Bütün kısımları ve öz suyu çok acı olan meyve hamken yeşil, olgunlaşınca turuncu-kırmızı renkte, 10–20 cm uzunluğunda, geniş bir mekik sekline gelir. Girintili çıkıntılı ve pürtüklü bir yüzeye sahiptir. Olgunlaşınca, kabuğu geriye büküldüğünde çok sayıda, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkli çekirdekleri ortaya çıkar. Tohumları (çekirdekleri) 7-10mm boyunda, yassı ve pütürlüdür.

Kudret narının faydaları neler?

Meyve ve yaprakları, mineral ve vitaminler bakımından zengin olan kudret narı demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri içerir.

İspat edilmemekle birlikte, yaprak ve köklerinden hazırlanan çözeltinin, hemoroid şişliklerini indirdiği, yapraktan elde edilen çözeltinin öksürük kesici ve ateş düşürücü olduğu, aynı zamanda pürgatif (barsak boşaltıcı) ve antihelmintik (barsak kurtlarına karşı) etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.

Kudret narı, kadınlarda kısırlık tedavisinde ve karaciğer bozukluklarında iyileştirici olarak kullanılmaktadır. İltihaplı yaraların tedavisinde de yeri olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca mide hastalıklarının tedavisi ettiği de düşünülmektedir.