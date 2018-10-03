Kudret narı bütün yaralara iyi

Kudret narı mide ve bağırsak rahatsızlıklarına çok iyi gelen şifalı bir bitkidir. Zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılır.



Ülser, gastrit, kolit, kabızlık gibi sorunlara karşı kullanılmaktadır. Kırk gün süreyle kür yapılması önerilmektedir. Sindirim sistemi hastalıklarına doğal destek sağlanabilir.

Kudret narı, yaraların iyileşmesi için iyi bir doğal alternatiftir.

Egzama ve sedefe iyi gelmesi kudret narı yararları arasındadır. Bu durumlarda merhem olarak kullanılır.

Kudret narı şeker rahatsızlığına karşı da faydalıdır.



Geleneksel Çin tıbbında kudret narından yapılan ekstrenin şeker hastalığına olumlu etkiler yaptığı tespit edilmiştir.

Nasıl kullanılır?

Taze kudret narı meyvesi olgunlaşınca ezilir ve balla karıştırılıp kullanılabilir. Kudret narı bitkisinin kullanılan kısmı meyveleridir. Çekirdekleri zehirli olabileceğinden çekirdeklerinden temizlenerek kullanılması gerekir. Kudret narı meyvesi genel olarak balla veya zeytinyağı ile karıştırılarak hazırlanır.

Kudret narı kürü

Kudret narı, zeytinyağı yada pekmez içinde 10 gün bekletilip sabah akşam 1 tatlı kaşığı yenilir.

Kudret merhemi

Bir adet olgunlaşmış kudret narı, küçük parçalar halinde doğranarak yarım litrelik bir şişeye konulur. Üstüne de zeytinyağı doldurularak şişe güneşte bırakılır. Bir kaç hafta içinde kudret narları yumuşayıp pelte haline gelir. Bundan sonra kullanıma hazırdır.

Kudret narıyla hazırlanan bu ilaç; mayasılda, egzamada ve ciltteki yaralarda çok yararlıdır. Bu yağ sabah ve akşam doğrudan yaranın üstüne sürüldüğünde, bir kaç gün içinde yara iyileşir.