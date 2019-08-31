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Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’ yaptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Karma Dövüş Sporları alanında başarıdan başarıya koşan Küçükköy MMA takımı, İstanbul’da organize edilen Türkiye Kulüplerarası Kempo Karete Şampiyonası’nda katıldığı 2 sporcusuyla, 2 altın madalya ile dönerek adeta bingo yaptı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’ yaptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Karma Dövüş Sporları alanında başarıdan başarıya koşan Küçükköy MMA takımı, İstanbul’da organize edilen Türkiye Kulüplerarası Kempo Karete Şampiyonası’nda katıldığı 2 sporcusuyla, 2 altın madalya ile dönerek adeta bingo yaptı.


İstanbul’un Kartal ilçesinde; Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonanın ‘Büyükler’ kategorisinde Şamil Kadirov, ‘Yıldızlar’ kategorisinde Turhan Can Kumbaba ile katılan Küçükköy MMA takımı iki ayrı şampiyonluk elde ederek her iki kategoride de altın madalya kazandılar.


Ayvalık’a iki sporcu ile katıldıkları şampiyonadan 2 altın madalya ile dönmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Küçükköyspor MMA Takımı Antrenörü Tuncay Talay, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda kazandıkları başarıların tesadüf olmadığını kaydetti.


Genç sporcuları yetiştirirken kendisine ve takımına her türlü desteği vermekten kaçınmayan Belediye Başkanı Mesut Ergin başta olmak üzere Küçükköyspor camiası ile Ayvalık halkına şükranlarını sunan Talay, İstanbul’daki şampiyonadan kazandıkları altın madalyaları Ayvalık halkına armağan ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
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