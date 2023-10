Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Hizmete Açıldı

Açılış törenine Bakan Bak'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede faaliyet gösteren amatör kulüplerinin yöneticileri, sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

"SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZA İLÇEMİZE KAZANDIRDIĞI ESERLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bakan Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, tüm imkanlarla Türk gençliğinin hizmetinde olduklarını belirterek, "Sayın Belediye Başkanımıza ilçemize kazandırdığı tesisler için teşekkür ediyoruz. Bakanlık olarak havuzların sayısının arttırılmasında biz de çok büyük çaba sarf ediyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası çerçevesinde yaklaşık 7,5 milyon çocuğumuza açılan havuzlarda yüzme öğreterek onlara katkısı olacak önemli bir şeyi öğretmiş olduk. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca tesis yapıyoruz. Sporun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür ediyoruz. Onun önderliğinde Türk gençliği önemli tesisler kazanıyor. Türkiye, dünyanın en genç tesislerine ve stadyumlarına sahip. Bunların sonunda Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla birlikte organize edecek. Bu statlar sayesinde organizasyon İtalya ve Türkiye'ye verildi. A Milli Futbol Takımımız, Letonya'yı ve Hırvatistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Onları da tebrik ediyoruz. Ülke olarak gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI TEHDİT EDEN UYUŞTURUCUDAN UZAK TUTMAK İÇİN TESİSLER EMRİNİZDE"

Uyuşturucunun gençler için büyük bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bak, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için ailelere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın yüzme bilmesi çok önemli. Çocuklarınızın elinden tutup bu tesislere getirin, yüzme öğrensinler. Basketbol, futbol oynasınlar ama uyuşturucudan onları uzak tutmak lazım. Bu tesislerde yüzme öğrenen çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Çocuklarımızı tehdit eden uyuşturucudan uzak tutmak için tesisler emrinizde. Lütfen çocuklarınızı bu tesislere getirin."

"BU TESİS, GAZİOSMANPAŞA GENÇLERİNE VE HALKINA HAYIRLI OLSUN"

Türkiye'de bir spor devrimi gerçekleştiğini ifade eden Bakan Bak, "Şu anda hangi organizasyonu verseler hemen yapabilecek kapasiteye sahibiz. Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde bize verdiği talimat doğrultusunda, amatör kulüplere malzeme dağıtmaya ve tesisler yapmaya başladık. Cumhurbaşkanımız hala o süreci devam ettiriyor. Her tarafa tesis yapmaya devam ediyoruz. Bu gençliğin spora ihtiyacı var. Gençlik merkezlerinde kültürünü geliştirmesi gerekiyor. Bu tesis, Gaziosmanpaşa gençlerine ve halkına hayırlı olsun" dedi.

"ÜÇÜNCÜ YÜZME HAVUZUMUZU DA ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇMAK İÇİN GAYRETLE, UMUTLA ÇALIŞIYORUZ"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise şunları ifade etti: "Sevinçli, mutlu ve gururluyuz. İkinci yüzme havuzumuzu hizmete açıyoruz. Diğer yandan üzgünüz, Gazze'deki olaylardan dolayı kalbimiz sızlıyor. 2014'ten önce bu hizmetlerin hiçbiri yoktu. Gaziosmanpaşa'da bir tane tesis, bir tane spor salonu yoktu. Gençlerimizi geleceğe taşıyacak tesisimiz yoktu. 10 yılda Gaziosmanpaşa'da binlerce eser inşa ettik. Üçüncü yüzme havuzunu da önümüzdeki yıl açmak için gayretle, umutla çalışıyoruz. Tesisleri yapmak bizim, kullanmak sizin göreviniz. Bu tesislerin içi boş kalınca bir anlam ifade etmiyor. Gaziosmanpaşa'da yaşayan herkes bir sporla ilgilensin istiyoruz. Her bir vatandaşımızın, hangi yaşta olursa olsun bir sporla ilgilenmesi bizim için yeterli. Toplumsal dayanışma ve spor kültürü oluşursa o toplumda barış oluşur, insanlar birbirleriyle kaynaşır. Sporu ve sporcuları seviyor, her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Her türlü spora, her türlü mekanı oluşturmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından ilçe müftüsünün ettiği dua sonrası açılış kurdelesi kesilerek tesisin açılışı yapıldı.

Ardından Bakan ve beraberindeki heyet tesisi ve içerideki sporcuları ziyaret etti. Tesis ziyaretinden sonra aynı alanda inşa edilen basketbol sahasında , basketbolcu gençlerle tek pota maç yaptılar. Çok güzel anlara sahne olan basketbol maçında Bakan Bak, Kaymakam İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan TAHSİN USTA, İlçe Başkanı Fatih AYDEMİR ve genç sporcular birlikte mücadele ettiler.

Organizasyonda ayrıca Gaziosmanpaşa'da yer alan amatör kulüplere 3 milyon liralık ayni ve nakdi destek töreni de gerçekleştirildi ve kulüp yöneticilerine plaket verildi.

