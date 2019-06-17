Küçükkaya’nın tarafı tescillendi! İşte kritik oturumda konuşma verileri

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayında karşı karşıya geldiği ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladığı programın istatistik verileri yayımlandı.

Veriler göre, moderatör Küçükkaya’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale ettiği ortaya çıktı. Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale eden Küçükkaya’nın CHP adayı İmamoğlu’nu sadece 10 defa uyarması dikkatlerden kaçmadı.

Eşit süre ilkesi çiğnendi

Verilere göre programda moderatör Küçükkaya’nın “eşit süre” ilkesine uymadığı da ortaya çıktı. Programda Binali Yıldırım 59,93 dakika konuşurken, Ekrem İmamoğlu’na 63.85 dakika söz hakkı verildi.

Sorular imamoğlu ile paylaşıldı mı?

Ekrem İmamoğlu’nun oldukça gergin olduğu programda, sürekli ek süre istemesini de Küçükkaya geri çevirmedi. Programda Küçükkaya’nın bazı sorularına İmamoğlu’nun soru bitmeden refleks yaparak bilgi kartlarına uzanması ve kameralara doğru göstermesi ise manidar bulundu. Bu durum, sosyal medyada “Sorular önceden İmamoğlu ile paylaşıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na 10 kez müdahale eden moderatör İsmail Küçükkaya’nın Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırıma 26 kez müdahale etmesi dikkat çekti.

Canlı yayın sırasında Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasındaki ek süre 63,85 dakika iken Binali Yıldırım’ın 59,93 dakika olduğu saptandı.

Ak Parti’li Binali Yıldırım ile ilgili iletilerin %63’ü pozitif içerikli iken, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nda bu oran %27 olarak gözlendi.