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Küçükkaya’nın tarafı tescillendi! İşte kritik oturumda konuşma verileri

Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya’nın yaptığı, dünkü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı oturumda konuşma sürelerine ilişkin veriler belli oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
Küçükkaya’nın tarafı tescillendi! İşte kritik oturumda konuşma verileri

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayında karşı karşıya geldiği ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladığı programın istatistik verileri yayımlandı.

Veriler göre, moderatör Küçükkaya’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale ettiği ortaya çıktı. Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale eden Küçükkaya’nın CHP adayı İmamoğlu’nu sadece 10 defa uyarması dikkatlerden kaçmadı.

Eşit süre ilkesi çiğnendi

Verilere göre programda moderatör Küçükkaya’nın “eşit süre” ilkesine uymadığı da ortaya çıktı.  Programda Binali Yıldırım 59,93 dakika konuşurken, Ekrem İmamoğlu’na 63.85 dakika söz hakkı verildi. 

Sorular imamoğlu ile paylaşıldı  mı?

Ekrem İmamoğlu’nun oldukça gergin olduğu programda, sürekli ek süre istemesini de Küçükkaya geri çevirmedi. Programda Küçükkaya’nın bazı sorularına İmamoğlu’nun soru bitmeden refleks yaparak bilgi kartlarına uzanması ve kameralara doğru göstermesi ise manidar bulundu. Bu durum, sosyal medyada “Sorular önceden İmamoğlu ile paylaşıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na 10 kez müdahale eden moderatör İsmail Küçükkaya’nın Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırıma 26 kez müdahale etmesi dikkat çekti.

Canlı yayın sırasında Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasındaki ek süre 63,85 dakika iken Binali Yıldırım’ın 59,93 dakika olduğu saptandı.

Ak Parti’li Binali Yıldırım ile ilgili iletilerin %63’ü pozitif içerikli iken, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nda bu oran %27 olarak gözlendi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
  1. Binali Yıldırım
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Başkanlığı
  4. İsmail Küçükkaya
  5. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım
  6. CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • BurdurluBurdurlu22 dk önce
    binali yıldırım kaç kere ekrem imamoğlu nun sözünü kesmiş onu da grafik haline getirin.
  • istanbulluistanbullu27 dk önce
    valla benim için en önemli şeylerden bitanesi binali bey dediki vaat etmekden önemli vaatleri yerine getirmek uygulamak önemli dedi ekledi sayın imamoğlu beylikdüzünde 15 tane kıreş vadetti sadece 1 tanesini yaptı dedi imam oğlu buna cevap vermesini beklerdim cevap vermedi benim için bitmiştir demirelde 2 anahtar vadetmişti sonra elimizdeki anahtarlarıda almışlardı elimşizden OLABİLİRMİOLUR YAŞADIK ÇÜNKÜ
  • hercaihercai39 dk önce
    Sorular kesin paylasildi. Birde Imamoglu'nun gosterdigi bilgiler aninda kameraman tarafindan ekrandan gosterildi. Binali bey belgeleri gosterdiginde ise kameraman yarim yamalak cekti, nedense! Calmak meslek edinilince boyle oluyor iste.Binali bey cok sakindi. Imamoglu ise el kol hareketleriyle biseyler yapmak istedi ama yine ve tekrar yalan soylemeye basladi. Basit adam!
  • ErcanErcan39 dk önce
    Binali Yıldırım'ın yaklaşık 4 dakikasını yemiş diyorsunuz. Belli ki siz Turgay Güler'i tanımıyorsunuz. Olay şöyle gelişiyor soruyu soruyorsun cevap vermesine müsaade etmiyorsun sadece senin söylediklerini tasdik etme hakkın var. İnanmayanlar YouTube'dan izleyebilir.
  • teomanteoman48 dk önce
    Zeynep hanım otur bir daha baştan aşağı dinle fakat şu CHP kimliğini bir kenara bırakarak dinle..
  • zeynepzeynep56 dk önce
    İsmail Küçükkaya'nın Binali Bey'e müdahale etme gerekçesi ; Binali Bey sürekli Ekrem Bey'in sözünü kestiği için olabilir mi???

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