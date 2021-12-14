Küçükkaya, eşek yüküyle para kazanıyor ama hâlâ konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıyla tanınan CHP'li haber spikeri İsmail Küçükkaya, dövizdeki yükseliş sebebiyle hayatından memnun olmadığını söyledi. Bir Siyonist projesi olan FOX TV ekranlarında her sabah yayınlanan Çalar Saat programını sunan ve söz konusu programdan eşek yüküyle para kazanan Küçükkaya, enflasyon ve dolar kurundaki dalgalanmalara değinerek güya halkın nabzını tutmaya çalıştı. Hayatından memnun olmadığını, dolar ve enflasyonla maaşının eridğini dile getiren Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kazancım eridi"

"Ben haylatımdan memnun değilim... Şu an benim kazancım eridi ben size söyleyeyim. Ben de maaşlı çalışan bir işçiyim. Sabah ekip arkadaşlarımla da konuşuyorduk bizim maaşımız eridi mesela. Enflasyona bakıyorsun bir de resmi enflasyona... Dolarla hesaplamayı zaten geçtim. Dolara zaten bakarsan geçen sene aldığın maaş yarı yarıya eridi. Ben memnun değilim yaşadıklarımdan."