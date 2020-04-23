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Aktüel

Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılında Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Korosu üyesi 60 çocuk Atatürk Çocukları şarkısını söyledi.

2020-04-23 18:01:36 -
Küçükçekmeceli miniklerden Atatürk çocukları şarkısı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yılında Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Korosu üyesi 60 çocuk Atatürk Çocukları şarkısını söyledi.



Korona virüs tedbirleri dolayısıyla toplu törenlerin yapılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın’da Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu üyesi çocuklar bayram coşkusunu evlerinde söyledikleri Atatürk Çocukları şarkısı ile yaşadı. Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Çocuk Korosu üyesi 60 çocuk Atatürk Çocukları şarkısını söyledi. Çocukların dilinden şarkıyı dinleyenler büyük mutluluk yaşadı.

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