Küçükçekmece'de Yusuf Buğra Demirci'nin öldürülmesi davasında 3 çocuğa 24'er yıl hapis

Küçükçekmece Yeni Mahalle Sarıkaya Sokak'ta 7 Temmuz 2025'te aralarında husumet bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci'nin döner bıçağıyla öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi, suça sürüklenen çocuklar A.P.B., U.G. ve Y.T.'nin "iştirak halinde çocuğu kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 24'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan heyet, cezada takdiri indirim uygulamadı; üç sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karar duruşması basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı görüldü. Salonda tutuklu suça sürüklenen çocuklar A.P.B. ve U.G. ile müşteki anne ve baba Tahsin Demirci, Nazan Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Suça sürüklenen çocuk Y.T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

İddianamede 11 kesici delici alet yarası ve 9 kesik yara

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kesici ve delici aletle yaralanma ihbarının ardından ekiplerin olay yerine gittiği, Demirci'nin vücudunda çok sayıda kesici delici alet yaralanması bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede, Demirci'nin vücudunda 11 kesici delici alet yarası ve 9 kesik yara tespit edildiği vurgulandı.

Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, bazı yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu, ölümün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama ve komplikasyonlar nedeniyle meydana geldiği anlatıldı.

İddianamede 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istenmişti

İddianamede, Yusuf Buğra Demirci'nin olay günü suça sürüklenen çocuklarla karşılaştığı, karşılaşmadan yaklaşık 5 saniye sonra kesici delici aletlerle saldırıya uğradığı, yerdeyken defalarca bıçaklandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

A.P.B., U.G. ve Y.T. hakkında iddianamede "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Mahkeme heyeti cezayı "iştirak halinde çocuğu kasten öldürme" suçundan verdi.