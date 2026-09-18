Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

Otomatik Renk Atamaları Okunabilirliği Sağlıyor WhatsApp, her tema ve duvar kağıdı kombinasyonu için mesaj balonlarının rengini otomatik olarak belirliyor. Bu akıllı özellik sayesinde, seçilen arka plan ne kadar karmaşık olursa olsun metinler her zaman rahatlıkla okunabiliyor. Kullanıcılar sistemin atadığı renkleri otomatik olarak kullanabildiği gibi, eğer isterlerse kendi tercihlerine göre manuel düzenleme yapma hakkına da sahip oluyorlar. Geniş Kapsamlı Dağıtım Devam Ediyor Şu an için sadece belirli beta test kullanıcılarına sunulan bu özellik, önümüzdeki haftalarda daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Eğer siz de beta sürümünü kullanıyorsanız, Google Play Store üzerinden uygulamanızı güncelleyerek bu yeni kişiselleştirme araçlarına erişip erişemediğinizi kontrol edebilirsiniz. WhatsApp, henüz bu özelliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı konusunda resmi bir tarih paylaşmadı. Kaynak:Shiftdelete