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Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

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Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

WhatsApp, Android beta kullanıcıları için sohbet deneyimini kişiselleştirecek yeni tema ve duvar kağıdı seçeneklerini devreye alıyor. Uygulamaya eklenen yeni kategorilerle birlikte sunulan özelliklerin tüm ayrıntıları belli oldu. İşte merak edilenler...

#1
Foto - Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

WhatsApp, popüler mesajlaşma uygulamasının Android beta sürümünde kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni sohbet temaları özelliğini test etmeye başladı. WhatsApp beta 2.26.37.6 sürümüyle kullanıcılara sunulan bu güncelleme, konuşma ekranlarını kişiselleştirmek için beş farklı tema kategorisi ve buna ek olarak özelleştirilebilir duvar kağıdı seçeneklerini beraberinde getiriyor. Meta’nın geliştirdiği bu yeni yapı, iOS platformunda zaten sunulan kişiselleştirme imkanlarını Android kullanıcılarına da taşıyor. Sohbetlerin okunabilirliğini korumak adına sistem, seçilen temaya uygun balon renklerini otomatik olarak atayarak kullanıcıların manuel ayar yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. WhatsApp, Android beta kullanıcıları için beş farklı sohbet teması ve duvar kağıdı kategorisini kullanıma sunuyor. Sistem, seçilen duvar kağıdına göre mesaj balonlarının rengini otomatik olarak ayarlayarak okunabilirliği optimize ediyor. Yeni özellik, WhatsApp beta 2.26.37.6 sürümü ile sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştırılıyor. Kullanıcılar, temalardan bağımsız olarak duvar kağıtlarını ayrı kategoriler üzerinden seçebiliyor.

#2
Foto - Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

Temalar Farklı Kategorilerle Sunuluyor WhatsApp, kullanıcıların aradıkları tarza kolayca ulaşabilmeleri için temaları belirli gruplara ayırdı. “Öne Çıkanlar” kategorisi en popüler tasarımları bir araya getirirken, “Doğa” kategorisi orman, çöl ve dağ manzaraları gibi huzur verici görseller sunuyor. Ayrıca “Minimal” seçeneği ile daha sade bir arayüz arayanlara hitap edilirken, “Doodle” kategorisi WhatsApp’ın ikonik desenli duvar kağıdını geri getiriyor. Kullanıcılar bu temalar arasında kolayca geçiş yaparak sohbet ekranlarını güncel tutabiliyor. Canlı Duvar Kağıtları Deneyimi Değiştiriyor Yeni güncellemenin en dikkat çekici kısımlarından biri de “Canlı” kategorisinde yer alan hareketli duvar kağıtlarıdır. Bu arka planlar, sohbet akışını bozmayacak şekilde yavaş bir animasyonla hareket ediyor. Kullanıcıların dikkatini dağıtmadan görsel bir derinlik kazandıran bu animasyonlar, küçük bir işaretle ayırt edilebiliyor. WhatsApp, bu animasyonların hızını pil tüketimini ve okunabilirliği olumsuz etkilemeyecek seviyede tutmaya özen gösteriyor.

#3
Foto - Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

Duvar Kağıtları Ayrı Bir Bölümde Düzenleniyor WhatsApp, temaların yanı sıra duvar kağıtlarını da özel kategoriler altında topladı. Artık bir temanın tamamını uygulamak yerine, sadece duvar kağıdı üzerinde değişiklik yapmak mümkün hale geldi. Özellikle “Canlı”, “Vibrant” (Canlı Renkler) ve “Gradyan” gibi kategoriler, kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuyor. Gradyan geçişleri modern bir görünüm sağlarken, vibrant seçenekler ise oldukça cesur ve enerjik renk paletleri içeriyor.

#4
Foto - Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

Otomatik Renk Atamaları Okunabilirliği Sağlıyor WhatsApp, her tema ve duvar kağıdı kombinasyonu için mesaj balonlarının rengini otomatik olarak belirliyor. Bu akıllı özellik sayesinde, seçilen arka plan ne kadar karmaşık olursa olsun metinler her zaman rahatlıkla okunabiliyor. Kullanıcılar sistemin atadığı renkleri otomatik olarak kullanabildiği gibi, eğer isterlerse kendi tercihlerine göre manuel düzenleme yapma hakkına da sahip oluyorlar. Geniş Kapsamlı Dağıtım Devam Ediyor Şu an için sadece belirli beta test kullanıcılarına sunulan bu özellik, önümüzdeki haftalarda daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Eğer siz de beta sürümünü kullanıyorsanız, Google Play Store üzerinden uygulamanızı güncelleyerek bu yeni kişiselleştirme araçlarına erişip erişemediğinizi kontrol edebilirsiniz. WhatsApp, henüz bu özelliğin genel kullanıma ne zaman açılacağı konusunda resmi bir tarih paylaşmadı. Kaynak:Shiftdelete

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