Güncellenmiş sürümlerde devreye girecek! Whatsapp görünümünde yeni dönem

WhatsApp, popüler mesajlaşma uygulamasının Android beta sürümünde kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni sohbet temaları özelliğini test etmeye başladı. WhatsApp beta 2.26.37.6 sürümüyle kullanıcılara sunulan bu güncelleme, konuşma ekranlarını kişiselleştirmek için beş farklı tema kategorisi ve buna ek olarak özelleştirilebilir duvar kağıdı seçeneklerini beraberinde getiriyor. Meta’nın geliştirdiği bu yeni yapı, iOS platformunda zaten sunulan kişiselleştirme imkanlarını Android kullanıcılarına da taşıyor. Sohbetlerin okunabilirliğini korumak adına sistem, seçilen temaya uygun balon renklerini otomatik olarak atayarak kullanıcıların manuel ayar yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. WhatsApp, Android beta kullanıcıları için beş farklı sohbet teması ve duvar kağıdı kategorisini kullanıma sunuyor. Sistem, seçilen duvar kağıdına göre mesaj balonlarının rengini otomatik olarak ayarlayarak okunabilirliği optimize ediyor. Yeni özellik, WhatsApp beta 2.26.37.6 sürümü ile sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştırılıyor. Kullanıcılar, temalardan bağımsız olarak duvar kağıtlarını ayrı kategoriler üzerinden seçebiliyor.