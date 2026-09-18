Yurttan kaçan iki kız çocuğunu alıkoyup istismar eden 4 sapık paketlendi

Amasya'da kaldıkları yurttan kaçan 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu, kendi istekleriyle bir kamyona binerek Samsun'a geldi. Kız çocuklarının kayıp olduğuna dair yurt görevlileri polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, kızların fasulye yüklü bir kamyonla Samsun'a geldikleri tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucunda kız çocuklarının Samsun'da alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını tespit etti. Olayla ilgili M.S., A.K., M.K. ve D.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 4 gündür gözaltında bulunan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "çocuğun cinsel istismarı, çocuğun alıkonulması ve hürriyeti tahdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.