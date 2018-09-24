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Küçükçekmece'de silahlı çatışma! Polis vurarak durdurdu

İstanbul'da, sürücüsünü silahla etkisiz hale getirdiği taksiyi gasp eden sabıkalı gaspçı, iki araca çarptıktan sonra polisle girdiği silahlı çatışma sonucu vuruldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:15
Küçükçekmece'de silahlı çatışma! Polis vurarak durdurdu

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; Sefaköy'de bir kişi, sürücüsünü etkisiz hale getirdiği 34 TJP 99 plakalı taksiyi gasp ederek kaçmaya başladı. Bildirilmesi üzerine alarma geçen polis, gaspçının peşine takıldı. Polis, D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametine doğru taksi ile kaçan gaspçıya Cennet'te ulaştı. Gaspçı, polisin 'Dur' ihtarına aldırmayarak taksinin hızını artırınca önündeki biri taksi olmak üzere iki araca çarptı. Kaza nedeniyle duran araçtan inen gaspçı, polise doğru silahla ateş etmeye başladı. Polis de ateşe karşılık verince çıkan çatışmada gaspçı vurularak etkisiz hale getirildi. Gelen ambulansla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve adı öğrenilemeyen gaspçı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan araştırmada şüphelinin, çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve çok sayıda suçtan polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma sürerken D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:15
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