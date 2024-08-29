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Yerel Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var!
Yerel

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 09:33:00 - 2024-08-29 10:16:26

Küçükçekmece Sefaköy’de metrobüs kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy yönüne ilerleyen metrobüsler kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 KİŞİ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kazanın yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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