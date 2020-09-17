Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Büyük bir gürültüyle çöktü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi, Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede büyük tehlike atladıldı.

Dün saat 18:00 sıralarında, birçok konutun bulunduğu sitenin istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Duvarın çökmesi nedeniyle, site içindeki ağaçlık alanda ciddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. Aynı zamanda tedbir amaçlı ambulans sevki de yapıldı. Duvar enkazını kaldırmak için çalışmalar halen devam ediyor.