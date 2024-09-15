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Gündem Küçükçekmece’de kadın cinayetinde önemli gelişme
Gündem

Küçükçekmece’de kadın cinayetinde önemli gelişme

Yeniakit Publisher
2024-09-15 23:14:00 -

Küçükçekmece'de bir kişinin evi terk etmek isteyen eşini bıçaklayarak öldürmesi olayı ile ilgili 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan yabancı uyruklu V.E. isimli kadın ve eşi C.E. arasında tartışma çıkmıştı. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istemişti.

Eşinin gitmesine izin vermeyen C.E., kadını bıçaklayarak öldürmüştü. Babasının annesini bıçakladığını gören oğlu ise, babasına bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde olayla ilgili beyanlarda çelişkiler bulunması nedeniyle olay saatinde evde bulunan M.İ., A.İ., B.İ. ve şüpheliler M.E., Ş.E., A.E. ve M.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

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