Küçükçekmece’de kadın cinayetinde önemli gelişme

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan yabancı uyruklu V.E. isimli kadın ve eşi C.E. arasında tartışma çıkmıştı. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istemişti.

Eşinin gitmesine izin vermeyen C.E., kadını bıçaklayarak öldürmüştü. Babasının annesini bıçakladığını gören oğlu ise, babasına bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde olayla ilgili beyanlarda çelişkiler bulunması nedeniyle olay saatinde evde bulunan M.İ., A.İ., B.İ. ve şüpheliler M.E., Ş.E., A.E. ve M.E. hakkında gözaltı kararı verildi.