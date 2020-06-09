Küçükçekmece’de her hafta 5 bin 790 porsiyon sıcak yemek

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından Küçükçekmece Belediyesi de çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Kentte eşitlik ve kent adaleti ilkesiyle hareket eden Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ihtiyaç sahibi Küçükçekmecelilerin taleplerini yerine getirebilmek için sahadan hiç ayrılmadı. Küçükçekmece’de son bir haftada gıda yardımlarının yanı sıra 5 bin 790 porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Küçükçekmece Belediyesi 10 bin 707 vatandaşın da çağrısını yanıtsız bırakmadı.

Toplu kullanım alanları sürekli dezenfekte ediliyor

İlçede, 68 kamu binası, 450 dernek, 477 sokak ve cadde dezenfekte edilirken, 335 adreste yaz gelmesiyle artan sinek oluşumuna karşı larva ilaçlaması gerçekleştirildi. Sokak canlıları için görev başında olan Veteriner İşleri ekipleri de 180 kilogram kedi ve köpek mamasının dağıtımını yaptı. Küçükçekmece Belediyesi, korona virüse karşı aldığı önlem ve tedbirleri düzenli periyotlar ile sürdürecek. Bu kapsamda 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabilir.

01-07 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalar şöyle açıklandı:

“68 kamu binası, 450 dernek, 447 sokak ve cadde dezenfekte edildi. 335 adreste sinek oluşumuna karşı larva çalışması yapıldı. 180 kilogram mama dağıtımı, 3 bin 53 gıda kolisi, 5 bin 790 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapıldı. 10 bin 707 adet çağrı, iletişim merkezimiz tarafından karşılandı.”