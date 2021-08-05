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Yerel Küçükçekmece’de güpegündüz hırsızlık girişimi
Yerel

Küçükçekmece’de güpegündüz hırsızlık girişimi

İstanbul Küçükçekmece’de 2 şahıs bir kamyoneti yanlarına park ettikleri otomobilleri ile sabah saatlerinde soymaya kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 07:15:00 - 2021-08-05 07:17:29
Küçükçekmece’de güpegündüz hırsızlık girişimi

Küçükçekmece Halkalı bölgesinde Abay Caddesi ile Hürriyet sokağın kesiştiği yolda 41 UD 485 plakalı aracı ile bir kamyonetin yanına yaklaşan iki şahıs hırsızlık yaparken görüldü.

Şahısları gören vatandaş olayı şöyle anlattı; “Motosikletimle sabah saat 06:40 gibi işime giderken 41 UD 485 plakalı koyu gri renk bir Tempra görünümlü araç orada bulunan kamyonetin dibine yaklaşmıştı. Onları yüzü maskeli görünce bir şeyler olduğunu anlamıştım. Rahatsızlık vermek için 10 metre ilerisinde durdum. Ben durunca onlar hırsızlığı bırakıp arabaları ile yanıma geldiler, yine yüzünde maskeli olarak bana küfür ettiler ve aniden kapısını açarak motosikletimi tekmelediler, o an motorumu geri çekmesem aynamı ve farlarımı kıracaktı. Sonra şoför olan hadi gidelim dedi ve gittiler. Hemen sonra polisi arayarak onları ihbar ettim.”

Olayı sıcağı sıcağına aktaran vatandaş, çok korktuğunu ifade ederek, “orada olmasaydım kamyoneti soymuşlardı büyük ihtimal. Karşısında tekstil firması var büyük ihtimal onun mallarını soyacaklardı.” dedi.

 

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