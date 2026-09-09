Küçükçekmece'de gümüşçüye ateş açan maskeli şüpheliyi çevredekiler yakaladı

İstanbul Küçükçekmece'de yüzü maskeli ve silahlı bir şüpheli, Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir pasajda bulunan gümüşçü dükkanına birçok defa ateş etti. Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre şüpheli, ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kaçan şüpheliyi yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken silahına el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Şüphelinin kaçış ve yakalanma anları, çevredeki güvenlik kameralarının yanı sıra vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esnaf anlattı: "Koşarken birisi onu düşürdü"

Olayla ilgili konuşan esnaf Samet Koç, "Şahıs sokağa girdi. Yaz gününde niye uzun kollu giyinmiş diye düşündüm. Maskeliydi. Silahla ateş etti. Sonra kovalama başladı. Koşarken birisi onu düşürdü. Polisler onu tuttular ve yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Öznur Adıgüzel ise, "Birkaç el silah sesi duyduk. Sonra bir kalabalık olduğunu gördük. Elinde silahla birinin bize doğru koştuğu gördük ve panikledik. Buradan kaçarken bir vatandaş çelme takmış ve o düşmüş. Böylelikle yakalanmış. Polis gelip olaya müdahale etti ve şahsın silahı da alındı. Çok korktuk" dedi.

Yabancı numaradan tehdit iddiası

İş yeri sahiplerinin, saldırının ardından kimlikleri belirsiz şahıs ya da şahıslarca yabancı hat numarasından arandığı ve tehdit mesajları atıldığı ileri sürüldü.