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Yerel Küçükçekmece'de feci yangın
Yerel

Küçükçekmece'de feci yangın

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısındaki yangın yanındaki binaya sıçradı. Alevler, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 07:26:00 -
Küçükçekmece'de feci yangın

Olay, saat 04:30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 1.Bülent Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binaya da sıçradı.

Yangının çıktığı binada yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu 5 kişi, evde bulunan bavul ve çantalarını yanlarına alarak hızla kendilerini sokağa attı. Alevlerin sıçradığı yan binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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