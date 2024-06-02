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Gündem Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!
Gündem

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 23:19:00 - 2024-06-02 23:20:07

Küçükçekmece’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı çöken binanın yanında bulunan ve daha önceden boşaltılan 4 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.

Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve daha önceden boşaltılan 4 katlı bina da ekipler tarafından tedbir amaçlı yıkıldı.

Polis ekiplerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı bina kontrollü bir şekilde yıkılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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