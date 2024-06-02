Küçükçekmece'de bina çöktü: "İmamoğlu beceriksizi" yine ortada yok!

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İstanbul bugüne kötü bir haberle uyandı. Küçükçekmece’den gelen haber büyük korkuya neden oldu. Kartaltepe Mahallesi’nde bir bina çöktü. Çöküşün nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı zamanda polis ekipleri de çevrede güvenliği sağladı.

Çökme sonucu 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Enkaz altında 2 vatandaşın olduğu, ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İmamoğlu kayıplara karıştı

İstanbul Valisi Davut Gül jet hızıyla çökmenin yaşandığı alana geldi, bilgi aldı, çalışmaların koordinesi için görev tanımı dahilinde harekete geçti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerinde çalışmaları takip etti.

Ancak, Beşiktaş’taki yangın felaketinde de kayıplara karışan ve büyük tepkiye neden olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine tıynetini ortaya koydu, olay yerine gelemedi. Tüm felaketlerde olduğu gibi yine işini savsaklayan İmamoğlu büyük eleştirilere maruz kaldı.

İmamoğlu’nun beceriksizliğine vurgu yaparak tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Beşiktaş’taki felakette de CHP’li İBB Başkanı’nın İstanbul Valisi’nden saatler sonra olay yerine gelebildiğini hatırlattı.