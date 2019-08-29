Küçükçekmece’de 97. yılına özel 97 metre uzunluğunda dev resim etkinliği

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri, 30 Ağustos Zafer Bayramını,97. yılına özel 97 metre uzunluğunda dev resim etkinliği ve zafer kortejiyle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Küçükçekmece’de çocukların zafer kortejiyle başladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve yüzlerce çocuk, Küçükçekmece Meydanı’ndan Fatih Bilgi Evi’ne 10. Yıl ve İzmir Marşı eşliğinde yürüdü. Korteje çevredeki vatandaşlar da katılarak, alkışlarla destek verdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Zafer Bayramımızın 97. yılını kutluyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugüne kadar sayısını hatırlayamadığım kadar yürüyüşe katıldım. Hiçbiri beni bu kadar mutlu edip, keyif vermemişti. Çocukların benim için ayrı bir önemi var. Onlarla ilgili nerede ne yapılıyorsa destek verilmesini istiyorum. 30 Ağustos, ülke ve millet olabilmenin, Cumhuriyet olabilmenin, tam bağımsızlığın tarihidir. Tam bağımsız bir ülkeyi bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Şiirler okundu, halk oyunları sahnelendi

Yürüyüşün ardından Küçükçekmece Göl Kenarı’nda bulunan Fatih Bilgi Evi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, Bilgi Evi öğrencileri Zafer Bayramı konulu şiirlerini seslendirerek, hazırladıkları halk oyunlarını sahneledi. 30 Ağustos Zaferi’ne özel 15 çocuk birlik ve beraberliğin nişanı olarak Başkan Çebi ile birlikte tablo boyama etkinliği yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılına özel 97 metre uzunluğunda, 97 öğrencinin yaptığı dev resim etkinliği ise ilgiyle izlendi.