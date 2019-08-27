Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf’ın 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mohammed Vasıf’ın cezasında indirim uygulanmadı. Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf’ın 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf’ın 29 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mohammed Vasıf’ın cezasında indirim uygulanmadı.

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