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Küçükçekmece’de 300 öğrenciden 250 geleneksel sanat eseri

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:41
Küçükçekmece’de 300 öğrenciden 250 geleneksel sanat eseri

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisi açıldı. Sergide 300 öğrencinin yaz döneminde yaptığı 250 çalışma yer aldı.


Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde açılışı gerçekleşen sergide, 2 buçuk ay boyunca Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde eğitimlere katılan 7-14 yaş arası öğrencilerin eserleri sergilendi. Sergiye katılan öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından katılım belgesi verildi.


Sergide eseri bulunan Ece Küçükoğlu (15) Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ederek, “Benim sergide 2 kara kalem çalışmam var. Ortaokuldaki öğretmenin beni buraya yönlendirdi. Burayı çok seviyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Burada farklı akımları ve sanat dallarını öğrendim. Burası bana çok şey kattı” dedi.


Ebru ve kara kalem çalışmalarıyla sergiye katılan Ali Baran Gencer (13) ise “Ben ilkokulda öğretmenim sayesinde burayla tanıştım. Ebru sanatıyla tanıştım. Çok sevdim Ebru’yu. Hala da devam ediyorum Ebru çalışmaları yapmaya. İki arkadaşımı bile getirdim buraya. Burayı çok seviyorum” diye konuştu.



“Çok keyifli işler yaptık, çok talep var”


Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı da, “Çok verimli bir yaz dönemi geçirdik. Yoğun bir üretim oldu. Çok keyifli işler çıktı. Bu nedenle bu sergiyi yapmak istedik. Çocuklarımız eserlerinin sergilenmesini çok istedi. Birçok öğrencimiz kış döneminde de kurslara devam edecekler. Çok yoğun talep var” dedi.


Minyatür, ebru, çini, çocuk atölyesi, kaligrafi, ince kağıt oymacılığı gibi geleneksel sanat eserlerine yer veren sergi 10 Eylül tarihine kadar Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde ziyaret edilebilir. Geleneksel Sanatlar alanında Kültür ve Sanat faaliyetleri yapan Geleneksel Sanatlar Akademisi, bugüne kadar 4 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:41
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