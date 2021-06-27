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Eğitim Küçükçekmece lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Eğitim

Küçükçekmece lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Küçükçekmece Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri kontenjanları | LGS’ye giren öğrenciler lise puanları, kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, Gazi Anadolu Lisesi yüzdelik dilimi kaç? Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı 2021 | Küçükçekmece lise puanları yüzdelik dilimleri

Yeniakit Publisher
2021-06-27 18:32:00 -
Küçükçekmece lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Lise sınavları 6 Haziran’da yapıldı. Sonuçlar ise 30 Haziran’da yayımlanacak. Sonuçların ardından ise tercih süreci başlayacak. Öğrenciler yerleşmek istedikleri okulların puanlarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Küçükçekmece’de hangi okullar LGS puanıyla öğrenci alıyor?

Küçükçekmece lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Eğitim

Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

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