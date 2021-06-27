Küçükçekmece lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Küçükçekmece Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri kontenjanları | LGS’ye giren öğrenciler lise puanları, kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, Gazi Anadolu Lisesi yüzdelik dilimi kaç? Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı 2021 | Küçükçekmece lise puanları yüzdelik dilimleri
Lise sınavları 6 Haziran’da yapıldı. Sonuçlar ise 30 Haziran’da yayımlanacak. Sonuçların ardından ise tercih süreci başlayacak. Öğrenciler yerleşmek istedikleri okulların puanlarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Küçükçekmece’de hangi okullar LGS puanıyla öğrenci alıyor?
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