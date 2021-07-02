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Gündem Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu
Gündem

Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 00:08:00 -
Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Çevredekiler balık ve yengeç ölümlerinin iki üç gün önce başladığını belirtti. 

"Buna bir çözüm bulursa seviniriz”

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, "Buranın çevre kirliliğinden çok rahatsızız. Yaklaşık 2-3 gündür bu balıklar çevre kirliliğinden ölüyor. Buna bir çare bulunursa seviniriz. Ben belediyenin bir çalışma yaptığını görmedim. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu." dedi.

 

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