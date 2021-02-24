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Yerel Küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tehlikesi
Yerel

Küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tehlikesi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 15:42:00 -
Küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tehlikesi

Aslanapa Kaymakamlığının hastalık nedeniyle bazı köy ve mahallelerde küçükbaş hayvanların giriş çıkışının yasaklandığı belirtildi.

Hastalık çıkan işletmelerde dezenfeksiyon ve aşılama çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Koruma bölgesi olarak belirlenen Esenköy ve Çukurca köyleri ile gözetim bölgesi olarak belirlenen Nuhören, Gölbaşı, Haydarlar, Adaköy, Terziler, Çal köyleri ile Cumhuriyet, Hürriyet, Pınarbaşı, Yalnızsaray mahallelerinde ve Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyü ve merkeze bağlı Kireç çiftliğinde hastalığa duyarlı olan koyun ve keçi türü hayvan giriş ve çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar yasak getirilmesine karar verilmiştir."

Öte yandan, 16 Şubat'ta Emet ilçesindeki bazı köylerdeki küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlanmıştı.

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