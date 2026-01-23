  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Küçük yürekte büyük panik! Yenişehir'de metal paraya sıkışan parmağı itfaiye kurtardı!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, oyun oynarken merakının kurbanı olan küçük bir çocuğun yaşadığı talihsiz kaza, itfaiyenin profesyonel müdahalesiyle mutlu sonla bitti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde metal paraya parmağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde oyun oynarken metal paraya parmağı sıkışan çocuğun durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye erleri, titiz çalışmayla metal parayı çift taraflı keserek çocuğun parmağını çıkardı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

