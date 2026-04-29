Küçük uçak hangara çarptı! Havalimanında yangın çıktı
Güney Avustralya’daki Parafield Havalimanı’nda iniş denemesi yapan küçük bir uçak, pist yakınındaki hangara çarptı. Çarpmanın ardından yangın çıktı. Havalimanının çevresi güvenlik sebebiyle boşaltıldı.
Tüm hava trafiği durduruldu
Güney Avustralya polisi, Adelaide şehri yakınlarındaki Parafield Havalimanı’nda küçük bir uçağın iniş denemesi yaptığı sırada pist yakınındaki hangara çarptığını açıkladı. Çarpmanın etkisiyle hangarda büyük bir yangın çıktığı ve havalimanının çevresinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği belirtildi. Havalimanı sözcüsü, tüm hava trafiğinin durdurulduğunu ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, bölge sakinlerine kapalı alanlarda kalmaları ve olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.